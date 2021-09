Dit is nu de snelste SUV ter wereld!

De Brabus 900 Rocket Edition heeft 900 pk en gaat als een raket. Er is dus geen woord gelogen van de naam.

‘Snelste SUV ter wereld,’ het klinkt indrukwekkend. Toch is het een beetje als de titel ‘snelste man met overgewicht’. Ergens zit er een tegenstrijdigheid. Toch kan een SUV bloedsnel zijn, als je de auto maar genoeg vermogen geeft. Dat is precies wat Brabus doet.

Rocket Edition

Brabus is er altijd als de kippen bij om een nieuwe Mercedes onder handen te nemen. Een Brabus GLE was er daarom al lang. De tuner heeft echter een manier gevonden om de SUV nóg sneller te maken. Daarom is er nu de ‘Brabus 900 Rocket Edition’. En als Brabus ‘Rocket’ in de naam gebruikt, dan weet je dat het echt menens is.

4,5 liter

Zoals de naam al verklapt heeft de Rocket Edition maar liefst 900 pk. Dat is nog eens 288 pk meer dan de GLE 63 S. Het koppel steeg daarbij van 850 Nm naar 1.250 Nm. Om al dit geweld te ontketenen heeft Brabus de cilinderinhoud van de twinturbo V8 vergroot van 4,0 liter naar 4,5 liter. Ook is het blok voorzien van nieuwe turbo’s en downpipes.

Snelste SUV

Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de Brabus 900 Rocket Edition de snelste SUV ter wereld is. Dat is in ieder geval wat Brabus claimt. Wat voor cijfers horen daar dan bij? Dit bakbeest sprint van 0 naar 100 in 3,2 seconden en heeft een topsnelheid van 330 km/u. Brabus weet er nog fijntjes bij te vermelden dat dit een begrensde topsnelheid is.

Topsnelheid

De Brabus 900 Rocket Edition is overigens alleen qua topsnelheid de snelste SUV. Qua acceleratie moet deze GLE zijn meerdere erkennen in de 1.020 pk sterke Tesla Model X Plaid. Die heeft namelijk maar 2,6 seconden nodig om de 100 km/u aan te tikken. De topsnelheid ligt alleen niet hoger dan 262 km/u, dus uiteindelijk zal de Brabus toch aan het langste eind trekken.

Monoblocks

Uiteraard zijn er ook de bijbehorende optische upgrades. De meeste daarvan kennen we al van de Brabus 800 Rocket Coupé, het iets tammere broertje van deze auto. Wat vooral opvalt zijn de 24 inch monoblock-velgen. Uiteraard heeft Brabus ook nog andere velgen in de aanbieding als deze exemplaren niet je ding zijn.

Vanafprijs

Er zullen straks maar 25 eigenaren zijn die kunnen pochen dat ze in de snelste SUV ter wereld rijden. Meer exemplaren gaat Brabus namelijk niet bouwen. Voor deze ‘bragging rights’ moet je wel een flinke zak geld meenemen. De vanafprijs is namelijk €381.243, exclusief belastingen.