Mansory Dawn kan slechts 1 beveiliger meenemen

Dat is wel balen als je je zelf heel erg serieus neemt, al rijdend in zo’n Mansory Dawn.

Mansory is een heel erg bijzonder bedrijf. Enkele jaren gelden stonden ze op de IAA met een compleet arsenaal aan flink aangepaste supercars, luxe limo’s en extreme SUV’s. Er waren een paar terugkerende thema’s. De horloges die iedereen droeg waren goud en opzichtig (dubbelop, we weten het).

De vrouwen/vriendinnen waren minimaal 10-20 jaar jonger dan de (niet al te knappe) mannen. En als laatste: iedereen had beveiligers. Daardoor had je dus een stand met 6 gasten, 6 iets te jonge Burberry-poppen, een nederige autoblog-scribent, 5 standleden en ongeveer 25 beveiligers. In Mansory’s zitten belangrijke mensen of mensen die beveiligers zien als een lifestyle ofzo.

Driedubbele Jack Daniel’s (met cola light)

Enfin, nu kun je ervoor kiezen om deze in een aangepaste G-Klasse achter je aan te laten kachelen, of je koopt deze Mansory Silver Bullet. Het is uiteraard een aangepaste Rolls-Royce Dawn. Het recept van de Duitse tuners is inmiddels vrij bekend. De auto is aanzienlijk verlaagd en voorzien van enorme (22″) gesmede V.6-velgen. De lak is nu uiteraard mat en ondanks dat het een slagschip is van 2.500 kilogram, vind je overal koolstofvezel. Alsof je een driedubbele Jack Daniels maar wel met cola light drinkt.

De bodykit (ze noemen ‘m zelf de ‘Softkit’) is niet echt heel erg subtiel, maar dat is ook niet de bedoeling. Je moet een beetje opvallen met de vele splitters, lipjes en andere frutseltjes. Ook de grille en een gedeelte van de motorkap zijn vervaardigd van dit materiaal. Het mag er dan wat goedkoop uitzien, dat zijn de onderdelen niet. Alles wordt in eigen huis gebouwd en is van echt carbon, dus erg duur.

Mansory Dawn

Aan de achterkant is er uiteraard een diffusor aanwezig. 20 jaar geleden kon elke auto nog zonder, maar tegenwoordig is het een verplicht nummer voor veel tuners. Dus ook voor Mansory Dawn. Daarbij is er een koolstofvezel spoilerlip. Toegeven, het had (veel) erger gekund.

De Mansory Dawn Silver Bullet is niet alleen dikker en duurder dan normaal, maar ook sneller. Dankzij wat aanpassingen aan de ECU levert de biturbo V12 nu 730 steigerende paarden. Het koppel bedraagt precies 1.000 Nm. In dit geval zijn alle onderdelen gemonteerd op de Silver Bullet-uitvoering van de Dawn. Daar bouwde Rolls-Royce 50 exemplaren van. Grote kans dat je alle onderdelen ook gewoon kunt bestellen op jouw ‘reguliere’ Dawn.

Ten slotte is er nog het interieur. Normaal gesproken pakt Mansory dat ook voor je aan. In dit geval lijkt het alsof ze er niets aan gedaan hebben. Logisch, Rolls-Royce heeft zo mogelijk de mooiste bekledingen, daar ga je niet veel aan verbeteren. Nadeeltje, deze Dawn is voorzien van de ‘Aero Cowling’, een soort ‘Speedster Decklid’. Daardoor kun je slechts 1 beveiliger meenemen. Dat is dan wel weer een probleempje.

Alle onderdelen zijn per direct te bestellen.