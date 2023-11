Max Verstappen-heffing voor belastingontwijkers: dit vindt Jos

Pieter Grinvis – onthoud die naam – van het CU wil dat rijken buiten Nederland een Max Verstappen-heffing gaat betalen.

De verkiezingen komen eraan en dat betekent natuurlijk dat er ook een zooi symboolpolitiek als een vettige gazonsprinkler (dankjewel Elise) over ons wordt gedrapeerd. Politieke partijen weten daarbij lekker te porren in het sentiment.

In dit geval is het de beurt aan Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Van die drie gristelijke partijen is de CU het minst rechts en dat blijkt wel uit zijn betoog aan de Radio 1.

Max Verstappen-heffing

Hij pleit namelijk voor een Max Verstappen-heffing. Hij noemt de naam meerdere malen, dus het is niet zo dat het enkel om een voorbeeld gaat. Pieter Grinwis vindt het namelijk noodzakelijk om hardwerkende jongemannen die in het buitenland wonen in Nederland belasting te laten betalen.

Het is natuurlijk wel altijd een enge gedachte, dat een politicus bijna likkebaardend van zijn eigen ego en briljante ideeën enthousiast raakt. Volgens Pieter Grinwis wil de CU met een exit-heffing komen, dat mensen die in het buitenland wonen (om zo geen belasting in Nederland te hoeven betalen), alsnog moeten bijdragen aan de Nederlandse staat.

Uiteraard is het niet echt een haalbare kaart, zo’n Max Verstappen-heffing. Aan de belastingregels in Monaco gaat de ChristenUnie niets veranderen. Verstappen woont nu eenmaal in Monaco en doet daar zijn aangifte. Ondanks dat hij rijdt met Nederlandse vlag, is hij nauwelijks in ons land. Als hij hier rijdt op Zandvoort, betaalt hij overigens wel keurig belasting! Maar ja, dat vergeet men liever te vermelden.

Er zijn voldoende mensen die het belastingklimaat in Nederland proberen te ontlopen. Dat komt omdat je Nederland veel belasting betaalt in vergelijking met andere landen.

Wat vindt Jos ervan?

En kom op, laten we niet roomser dan de paus zijn. De enige reden dat we willen dat Max Verstappen of Willy 67 belasting gaan betalen, is om symbolische redenen. Als we zelf de kans hadden om onder de hoge belastingdruk uit komen, zouden we het allemaal doen.

Maar nee, Pieter Grinwis wil dus zo veel mogelijk geld van Max Verstappen ontfutselen, zodat moedertje staat daar vervolgens lekker mee kan klunzen. D

Uiteraard is Jos Verstappen het er niet mee eens. Op Jacques Villeneuve-esque wijze laat hij weten een mening te hebben:

Wat een mafketel is dit Jos Verstappen, is het niet met Pieter Grinwis eens.

Enfin, check hier de soundbites en hier het hele verhaal. Aangezien Pieter Grinwis lid is van een Bikker-gang, durven wij er verder niets over te zeggen. Gelukkig zijn de comments er nog.

Om met @jaapiyo te spreken: Waarvan akte.