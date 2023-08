Goed nieuws voor Verstappen fans die geen abonnement op Viaplay hebben. Max Verstappen komt naar PowNed!

Sinds 2022 is Viaplay tot vreugde/verdriet (doorhalen wat voor jou van toepassing is) van velen de officiële uitzendgemachtigde van de Formule 1 in Nederland. Sinds 2023 is de Zweedse club ook officieel partner van onze inmiddels nationale held Max Verstappen.

Daar hoort ook exclusieve content bij! Zo maakte de streamingdienst de tweedelige documentaire Verstappen – Lion Unleashed en het drieluik Verstappen: Anatomy of a Champion.

Max Verstappen naar PowNed

Nu alle diehard fans allemaal de kans hebben gehad om de documentaires op de streamingdienst te bekijken gaat de exclusiviteit er vanaf en mag PowNed de docu’s uitzenden op het publieke net zo meldt tvgids.nl.

Verstappen – Lion Unleashed

Als eerste is het de beurt aan Verstappen – Lion Unleashed. Donderdag 24 en vrijdag 25 augustus zendt PowNed om 17.20 uur op NPO1 deze tweedelige docu uit.

Max Verstappen blikt in deze docu samen met pa Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen terug op het spannende seizoen van 2021 en zijn wereldkampioenschap.

In het tweede deel schuift ook David Coulthard hard aan om terug te kijken op het seizoen van 2022 waar Max zijn tweede wereldtitel binnenhaalde.

Max Verstappen: Anatomy of a Champion

Deze driedelige documentaire zendt PowNed wekelijks uit op NPO3 vanaf maandag 18 september om 21.12 uur. Op dit wel erg precieze tijdstip kijken Max en zijn familie terug op zijn jeugd, opvoeding en de basis voor het succes dat onze publiekslieveling nu heeft in de koningsklasse van de racerij.

Max is geboren in een familie van coureurs. De verwachtingen zijn altijd hoog gespannen geweest. In zijn jeugd was er zowel opoffering als onvoorwaardelijke liefde en die basis heeft hem klaargestoomd voor de kampioen die hij nu is.

Als kijker wordt je in de docu meegenomen in zijn leven, reizen, fotoshoots, voorbereidende gesprekken en natuurlijk de races.

NPO Start

Na uitzending op de publieke omroep zullen de documentaires niet alleen te streamen zijn op Viaplay maar ook op NPO Start. Onze publiekslieveling wordt dus ook publiekelijk toegankelijk!