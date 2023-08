Camper van Max Verstappen nu te koop voor weinig

De camper van Max Verstappen uit zijn jeugd kun je nu daadwerkelijk kopen!

Dit weekend is het weer zover: de GP van Nederland 2023! Heel Nederland is bijzonder benieuwd met welke voorsprong Max Verstappen de race gaat winnen. Want laten we eerlijk zijn, dit seizoen staat er absoluut geen maat op de prestaties van de Nederlander. En hoewel de kans bestaat dat het misgaat dit weekend, kan het pubiek maar wat trots zijn op hun Nederlandse atleet.

Het begon allemaal natuurlijk met Jos Verstappen. Nee, we gaan nu niet in op de Biologie brugklas waar iedereen moest giechelen, maar de carrière van Max. Een groot gedeelte heeft Jos Verstappen zichzelf opgeofferd om Max te ondersteunen. Niet alleen financieel en als technicus voor de karts, maar in alle opzichten.

Motorhome

Wie de documentaires gezien heeft, zal weten dat Jos The Boss zijn zoon Europa rondreed langs de internationale kartbanen in een omgebouwde camperbus waarin ze konden slapen (nou ja, Max voornamelijk) en alle zooi meekonden nemen voor de races. Het was een soort motorhome. En het mooie is: die motorhome is nu te koop!

Jazeker, de camper van Max Verstappen kun je gewoon kopen op Marktplaats! Jazeker, de 90-VF-PN staat te koop! Het is een echte buscamper met slaapplaatsen (2 maal 200×80), koelkast, gaskookplaat, gaskachel en een stromend water.

Bied mee op de bus van Max en Jos Verstappen

Het is een Iveco Daily L3 H2, dus heel erg lang en lekker hoog. De bus is voorzien van een 2.8 liter turbodiesel waarmee je nog prima door Europa kunt reizen. In 2021 heeft de bus groot onderhoud gehad, waaronder een nieuwe distributieriem, banden en accu’s. Ja, meervoud: eentje voor de huishoudelijke doeleinden en eentje voor de motor. Wel zo handig dat als je in een boze bui je zoon afzet bij een Italiaans tankstation, dat je alsnog door kunt rijden.

En het mooie is, de verkoper wil er niet eens de hoofdprijs voor hebben. Bieden is namelijk mogelijk vanaf 10 mille. Dat is de bus bijna al waard zonder de bijzondere historie. Dus pak je Raboscanner (waarmee ook de foto’s lijken te zijn gemaakt) en koop de camper van Max en Jost Verstappen! De advertentie kun je hier bekijken!