BMW 635 CLX is retrotastische restomod

Kijk, met zo’n BMW 635 CLX ben je pas écht origineel en uniek Samen met zes anderen, dat dan weer wel.

Youngtimers, klassiekers, liefhebbersauto’s. De enthousiastelingen voor die voertuigen kun je onderverdelen in twee kampen. Enerzijds de mensen die heel erg graag alles zo origineel mogelijk willen. Anderzijds de mensen die juist iets bijzonders willen maken van hun voertuig.

En zelfs met mensen die graag hun auto modificeren, kun je alle kanten op. Net als met partners, kleding en muziek is het allemaal heel erg smaakgevoelig. Maar ondanks dat bepaalde muziek je smaak niet hoeft te zijn, kun je de kwaliteit van de opname en kunst van de muzikanten wel degelijk onderschrijven.

Dat is bij Carlex ook het geval. Dit is hun laatste project, de BMW 635 CLX. Die hebben ze zeer grondig onder handen genomen. Het is een restomod in de zin dat ze wel degelijk wat updates hebben uitgevoerd. Alleen probeert de auto niet een moderne indruk te maken.

BMW 635 CLX

Want kijk eens naar die voorzijde: een Sharknose met twee smalle nieren én twee dubbele koplampen, gewoon keurig halogeen in plaats van misplaatste diodes. De exterieur-wijzigingen zijn vrij bescheiden. Bijna al het zwarte plastic is nu in carrosseriekleur (in dit geval zwart) meegespoten.

Zoals je weet zijn ze bij Carlex specialisten op het gebied van interieurs en dat is bij de BMW 635 CLX duidelijk te zien. Nee, de OEM-liefhebbers moeten even wegkijken. Dit is namelijk niet hoe ze het BMW zouden doen. Nee, ook niet bij de INdividual-afdeling. Werkelijk alles is opnieuw bekleed. Het is een combinatie tussen donkerbruin leer en zwart suède.

Interieur

En met alles, bedoelen we ook echt alles. Dus de deurpanelen, het dashboard en middentunnel zijn niet van premium plastic, maar super premium leer of suède, dus. Maar het gaat (veel) verder dan dat. Zelfs de wijzerplaten zijn van leder!

Heel erg tof is dat men gekozen heeft voor een automaat. Geen M635i, maar gewoon een reguliere 635 automaat. Dus een GT die meer op toeren en cruisen is afgesteld dan maximale sportiviteit. Dat past deze auto wel.

Ambitieuze plannen met de BMW 635 CLX

Omdat Carlex de klassieke looks van de radio niet wilden verstoren, hebben ze die laten zitten. Wel hebben ze de radio gemodificeerd zodat jij je je smartphone eraan kunt koppelen. En voor een beetje leuk geluid zijn er acht nieuwe speakers, die je niet kunt zien maar wel kunt horen.

De BMW 635 CLX zal relatief zeldzaam blijven: Carlex gaat er namelijk slechts zeven stuks van bouwen en meer niet. Nu lijkt ons deze auto dermate bijzonder dat zeven stuks nog best ambitieus is. Maar hey, het maakt de BMW-meetings er zo wel een beetje diverser van. En dat is altijd goed.