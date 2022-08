Max Verstappen is blij dat Hamilton weer mee doet

Verstappen-fans die juichten toen Hamilton crashte, lezen jullie mee?

De harde kern van de Max Verstappen-fans kan Lewis Hamilton’s bloed wel drinken en vice versa. Gelukkig zijn de coureurs zelf iets sportiever. Van rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes was dit jaar sowieso geen sprake, dat helpt natuurlijk ook.

Mercedes heeft echter flinke stappen gezet. De laatste twee races stonden George Russell en Lewis Hamilton nota bene allebei op het podium. Nu was dat deels een cadeautje van Ferrari, maar toch…

Wat vindt Verstappen ervan dat Mercedes toch weer een rivaal begint te worden? Dat vertelde hij tegenover Sky Sports, openhartig als hij is. Wat blijkt? Max vindt het helemaal prima dat Mercedes weer mee vecht voor de punten.

Kijk, dat is toch sportief van onze Max. Al speelt er ook een beetje eigenbelang mee. Best wel veel eigenbelang zelfs: “Het is goed dat ze competitief zijn, want dan kunnen ze meer punten afpakken van Ferrari! Ik ben dus heel blij. Ze doen het goed.” Aldus Max Verstappen.

Mercedes doet het inderdaad goed, want ze staan momenteel nog maar 30 punten achter Ferrari. Als de Italianen ook na de zomerstop weer consequent hun eigen ruiten ingooien, stevent Mercedes heel hard af op een tweede plaats.

Voor de neutrale kijker (met misschien een lichte voorkeur voor Verstappen) is het sowieso leuker dat er drie teams strijden om de punten. Maar dat zal Max Verstappen een worst wezen. Hij wil gewoon een zo groot mogelijk voorsprong opbouwen.

Vooralsnog is dat aardig goed gelukt. Met een voorsprong van 80 punten op Leclerc ziet het er niet naar uit dat Max dit seizoen in de laatste bocht gaat winnen. Maar we houden daarbij wel een paar slagen om de arm, want er kan nog genoeg gebeuren in negen races.

Via: Sky Sports