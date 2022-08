Is deze elektrische BMW wél het M-label waard?

De i4 M50 viel een klein beetje tegen, maar niet getreurd… BMW heeft nog meer in petto.

Een volledig elektrische BMW M. Het was onvermijdelijk, maar voor de echte M-liefhebbers is het toch even wennen. Het had misschien geholpen als BMW meteen een übervet elektrisch M-model had gelanceerd, maar dat hebben ze niet gedaan.

De eerste elektrische BMW die het M-label mag dragen is namelijk de i4 M50. Die auto is eigenlijk niets meer of minder dan een snellere versie van de i4 eDrive40. Qua looks is er nauwelijks onderscheid en het rijgedrag is eigenlijk ook niet heel veel sportiever. Sterker nog: @wouter vindt de i4 eDrive40 juist leuker.

We moeten er wel bij zeggen: de i4 M50 is ook niet bedoeld als volwaardig M-model, maar als M Performance-model. Net als de M240i en de M440i dus. Desalniettemin is het niet echt een spectaculair startschot van het elektrische tijdperk van BMW M.

BMW heeft echter meer in het vat zitten. De Duitsers laten vandaag namelijk beelden zien van een prototype dat er wel degelijk uitziet als een echte BMW M. Met uitgeklopte wielkasten en de voorbumper van de M3 is het een ouderwets dikke bak. Ook heeft deze auto de echte M-buitenspiegels. Dit lijkt dus verdacht veel op een BMW i4 M.

BMW verklapt ook meteen wat voor techniek er schuilgaat onder de koets van deze testauto. Deze i4 heeft xDrive-vierwielaandrijving met maar liefst vier elektromotoren. Ieder wiel heeft daarmee zijn eigen elektromotor, wat perfecte torque vectoring mogelijk maakt.

Ook leuk: dankzij de individueel aangedreven wielen kan de i4 om zijn eigen as driften. Dat is in ieder geval wat BMW laat zien in de bovenstaande video. Daarmee kun je alle M3-eigenaren mooi de ogen uitsteken op de BMW-meeting.

Dat laatste is natuurlijk een gimmick, waar het vooral om draait: BMW wil met deze techniek elektrische auto’s laten rijden als een écht M-model. Om dat te kunnen beoordelen moeten we even afwachten tot er een productieversie komt. Laten we BMW het voordeel van de twijfel geven.

Over een i4 M of een andere productieversie zegt BMW trouwens nog niks concreets. Ze houden het vaag met “toekomstige elektrische high-performance modellen”. Maar we gaan er gewoon vanuit dat die BMW i4 M er gaat komen.