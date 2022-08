Koop de coolste Opel Omega van Marktplaats

En nee, dit is geen Holden, maar een echte Opel Omega.

Zeg je Australië, dan zeg je kangoeroes, boemerangs en natuurlijk… utes. In ‘Down Under’ hebben ze niet alleen unieke diersoorten, maar ook een uniek type auto. Een pick-up, maar dan net even anders.

Om precies te zijn is een ute een pick-up waarbij de laadbak is geïntegreerd in de carrosserie van een normale personenauto. Dit idee is van oorsprong niet Australisch, want vroeger had je in de VS al auto’s als de Ford Ranchero en de Chevrolet El Camino. Dit type auto is in de VS echter al lang uitgestorven, terwijl in Australië tot voor kort nog utes geleverd werden.

In Nederland zijn utes nooit een ding geweest (wat moeten we ermee?), maar toch vonden we op Marktplaats een heuse ute. Nota bene eentje die niet geïmporteerd is. Hoe zit dat…?

Nou, de Holden Ute was in feite een Opel Omega. De vorige eigenaar van de auto in kwestie kwam daarom op het idee om zijn Omega te transformeren tot een Holden Ute. Dat is gelukt en zodoende staat er nu een origineel Nederlandse ute op Marktplaats!

De burgerlijke Opel Omega is nu omgetoverd tot een unieke verschijning in het Nederlandse straatbeeld. En je hebt nog een praktische laadbak ook. Al komt deze waarschijnlijk meer tot zijn recht in het Australische klimaat dan in het Nederlandse. Maar dat mag de pret niet drukken.

Motorisch gezien is deze Opel Omega Ute helaas wat minder bedeeld dat zijn tegenvoeter. De Holden Commodore had namelijk minstens een 3.8 onder de motorkap, terwijl deze Omega het moet doen met een 170 pk sterke 2.5 zescilinder. Daarmee heb je alsnog een V6, dus het kan slechter.

Een ute is een raszuivere bedrijfswagen, dus deze Opel Omega staat uiteraard op grijs kenteken. Ondanks de kilometerstand van 265.389 km is het de duurste Opel Omega van Marktplaats. De vraagprijs is namelijk €9.890. Maar eerlijk is eerlijk: deze Omega is veel cooler dan alle andere Omega’s van deze generatie.