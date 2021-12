Max Verstappen krijgt sms van Toto Wolff

Achteraf stuurde Toto Wolff een sms naar de telefoon van Max Verstappen. De teambaas van Mercedes liet van zich horen.

Het was een explosie aan emotie toen Max over de finish reedt afgelopen zondag. Voor hemzelf, voor de fans thuis op de bank, maar ook natuurlijk voor de teams en Mercedes. Laatstgenoemde had een wat andere emotie bij de overwinning van Verstappen. Er volgde protest vanuit het concurrerende raceteam, want ze waren het niet eens met de uitslag.

Of Mercedes er juridisch technisch vrede mee heeft is nog maar de vraag. Toto Wolff lijkt in elk geval bijgedraaid als we Max Verstappen mogen geloven. Niet alleen zagen we een feestende Toto op videobeelden, die zondagnacht werden gemaakt. Verstappen zou ook een persoonlijk smsje hebben ontvangen van de teambaas van Mercedes. Dat zegt de Nederlander in een interview met Sky Sports.

In het tekstberichtje feliciteerde Toto Wolff Max Verstappen met het kampioenschap en sprak de Mercedes-man over een verdiende overwinning. De Nederlander zegt verder in het interview dat hij het bericht van de Oostenrijker aardig vond. Er is verder niet ingehaakt op het complete inhoud van het berichtje. Of het nu een zin of een wat langere tekst was, dat is niet duidelijk.

Of de Lewis Hamilton fans het ook zo kunnen behappen is nog maar de vraag. Afgelopen maandag in de Britse kranten, maar ook op sociale media is er nog veel onvrede te bespeuren.