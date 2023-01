Max Verstappen is zelfs in zijn privéjet aan het racen

Max Verstappen wil maar één ding: racen. Of hij nu in een Formule 1-auto zit of in zijn privévliegtuig.

Max Verstappen mag dan tweevoudig wereldkampioen zijn in de koningsklasse van de autosport, dat betekent niet dat hij simracen niet serieus neemt. Hij is juist een bloedfanatiek simracer. Dat bleek wel toen de virtuele 24 Uur van Le Mans onlangs niet naar wens verliep.

Max was na afloop van deze race witheet. Waarom? Hij reed vooraan, maar toen vloog zijn verbinding eruit. Max kreeg daarna zijn eerste plaats niet meer terug en staakte uiteindelijk de race. Na afloop trok hij flink van leer en zei hij dat dit de laatste keer is dat hij ooit meedeed.

Dit betekent niet dat Max het simracen heeft opgegeven, zo blijkt uit een interview met Helmut Marko. Integendeel. Marko vertelt tegen Sport1 dat Max Verstappen zijn privévliegtuig heeft laten ombouwen zodat hij ook in de lucht kan simracen.

Helmut Marko vindt het allemaal wel prima, “omdat Max deze afleiding nodig heeft.” Het is natuurlijk ook wel eens goed om even niet met racen bezig te zijn, maar met eh… simracen.

Goed, Max doet dus niets liever dan racen. Zelfs in het vliegtuig. Je kunt immers nooit genoeg oefenen. Dat is ook hoe Marko het ziet. “Het heeft in ieder geval geen kwaad gedaan bij zijn twee wereldtitels,” aldus de Oostenrijker.

Het privévliegtuig van Max Verstappen is overigens een Dassault Falcon 900EX, voor degenen die wilden weten. Het is wel een tweedehandsje, oneerbiedig gezegd. Het toestel was eerst in het bezit van Richard Branson, die ooit ook een eigen F1-team had. Max heeft er wel zijn eigen sausje overgegoten, want het vliegtuig is nu matblauw met oranje details.

