Max Verstappen staakt geïrriteerd de 24 uur van Le Mans

Winners never quit, maar Max Verstappen deed toch even een ouderwetse ragequit in de virtuele 24 uur van Le Mans.

Hoewel het buiten herfst lijkt, is het in Europa hartje winter. Dat wil zeggen af en toe de haard stoken, zuurkool bikken en natuurlijk Dakar kijken…maar geen Formule 1. De koningsklasse gaat namelijk pas weer los in maart. Dus moeten de coureurs zich even bezig houden met andere dingen.

Nu zijn erbij die dagen op de fabriek maken, of met een fraaie deerne naar een zonniger oord vertrekken. Maar onze held Max, doet eigenlijk niks liever dan toch maar weer racen. Als dat even niet op het circuit is, dan maar in de SIM. Zo deed hij gisteren en vandaag mee aan de virtuele 24 uur van Le Mans, met team Redline. En dat ging weer ouderwets voorspoedig…

Totdat Verstappens team te maken kreeg met een ouderwetse disconnect. Van de leiding in de race, vielen ze daarmee terug naar plek dertien. Volgens de regels, krijg je die verloren tijd niet terug. Het is zeg maar een ’technisch probleem’, zoals je in de echte race ook kan hebben. Maar voor Verstappen, was dat een te bittere pil.

Toen onze held in de ochtend verteld werd wat er gebeurd was, had hij er pardoes geen zin meer in. Boos beet Verstappen van zich af:

Je bereidt je maanden voor op deze race, leidt in het kampioenschap, probeert deze race te winnen en dan gaan ze er zo mee om. Het is lachwekkend. Ik ben gestopt omdat ik niet zes uur lang op plaats vijftien wil rijden. Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen. Max Verstappen, ging voor de ragequit

MV1 voegde er ook maar aan toe dat het meteen de laatste keer is geweest dat hij aan de race heeft deelgenomen. Toch was er nog wel succes voor Team Redline. De nummer 2 auto van het team won namelijk de race. Deze werd virtueel bestuurt door F2 kampioen Felipe Drugovich, Max’ oude F3 rivaal en IndyCar coureur Felix Rosenqvist, Luke Bennett en Chris Lulham. Of Max nu echt kapt met SIM-racen, valt natuurlijk te bezien…Wij zien hem wel weer instappen als dit vleugje Jos in Max weer wat uitgedoofd is.