Dit zijn 7 911 Dakar alternatieven op een rij!

Oef, dat zijn wel heel erg toffe 911 Dakar alternatieven!

Afgelopen week mocht @Wouter een rondje rijden met de Porsche 911 Dakar. Het is een bijzondere creatie. Zowel Wouter als de 911. Zoals jullie weten is de 911 Dakar een offroad-versie van de 911. Uiteraard is zoiets niet goedkoop. Er staat immers Porsche op. Maar onze hoofdredacteur @Michaelras die vond er wat van.

De prijs wordt namelijk heel erg snel ridicuul. Want de 911 Dakar begint bij 306.163. Ter referentie, een standaard Porsche 911 Carrera kost 164.400 euro. Een 911 Carrera 4 GTS (waar de Dakar op is gebaseerd) kost je 210.300 euro. Dus voor 95 mille zetten ze ‘m bij Porsche iets hoger op de poten voor je. We weten het, dat is kort door de bocht, maar bij Delta4x4 (offroad-specialisten uit Duitsland) heb je een offroad-esque 911 Turbo voor minder geld.

En dat is dan nog vóór de opties. Want zoals jullie weten gaat dat heel erg snel de verkeerde kant op bij Porsche als je overal ja op zegt. Alleen al die leuke wit-blauw combinatie is onderdeel van een pakket van 26 mille. Dus vandaar dat we het idee krijgen, wat zijn de 911 Dakar alternatieven als je puur kijkt naar het geld?

Porsche 911 R (991)

€ 342.000

2016

7.500 km

Als je dat Rothmans-pakket dat geen Rothmans-pakket mag noemen (maar wel lijkt op het Rothmans pakket) bestelt plus een paar opties, zit je al op 340 mille. En toen sloegen bij de hoofdredacteur de stoppen door. Dit is namelijk een van zijn allerfavorietste auto’s, naast de Ford SportKa, uiteraard. Maar het geeft wel te denken. De Dakar is bijzonder omdat ‘ie hoger staat, maar de 911 R heeft een bijzondere aandrijflijn en gave aankleding. En ja, een Touring Package is in principe hetzelfde, maar wat ziet zo’n 991 er toch veel fraaier uit dan een 992. Dat is uiteraard een mening, maar wel eentje die we poneren als een feit.

Ferrari 250 GTE 2+2 Serie III

€ 365.000

1963

8.000 km

Je kunt je geld ook stijlvol uitgeven. Wat dacht je van deze Ferrari 250 GTE 2+2? Het is een series III, dus de meeste kinderziektes zijn er wel uit. Nu hebben wij geen aankooopadvies van de 250 GTE, maar we kunnen ons zo voorstellen dat je ook nog eens een groot bedrag kwijt bent aan onderhoud.

Maar, daar staat tegenover dat je geen afschrijving hebt en kijk er eens naar. Dit is natuurlijk pure kunst. En er is niets dat mooier klinkt dan een Colombo V12 met carburateurs. Voor degenen die nu zeggen dat hun Tesla sneller is: ja, een Apple Watch geeft ook beter de tijd weer dan een klassieke hangklok, maar dat is niet het issue.

Mercedes-Benz G500 Cabriolet Final Edition (W461)

€ 345.000

2014

12.500 km

Als je een Duitse offroader wil, waarom niet eentje die bedoeld is als offroader? De G-klasse Cabriolet is een vreemd fenomeen. Het is is gevoelsmatig een hele grote Duitse Suzuki Jimny Cabrio. Deze Mercedes bestaat uit een ladderchassis, vierkante styling, basis uit de late jaren ’70 en een hoop Oostenrijks handwerk. Het maakt de auto tot een apart unicum dat tegenwoordig dus meer dan 3 ton kost.

Ja, wij wisten dat ze prijzig waren (zo kocht Doug DeMuro een ouder exemplaar voor een ton), maar 345 mille is écht krankzinnig veel. Maar ja, dan heb je wel een G500 Cabriolet in de befaamde Final Edition. Dat is de laatste serie G-Klasse Cabriolets en die zijn met weinig kilometers enorm veel geld waard.

Aston Martin V8 Zagato Volante

€ 356.950

1990

380 km (sinds restauratie)

Het mag ook wel obscuur in de zoektocht naar 911 Dakar alternatieven. Het grootste voordeel van de 911 Dakar – naast diens offroad eigenschappen – is dat je opvalt. Je hoeft niemand wat uit te leggen. Jij hebt een heel erg bijzondere 911. Ook als je niet op een Porsche treffen aanwezig bent, weten de mensen dat. Maar als je echt iets bijzonders wenst, ga dan voor een Aston Martin V8 Zagato.

Dat is een combinatie van Italiaanse afwerking en Britse techniek. Dat kan gewoon niet misgaan en dat gaat het ook niet. Het is een ontwerp dat de tijd nodig heeft om te rijpen, wellicht is het over 40 jaar zelfs mooi! Er zijn er zeer weinig van gebouwd, dus qua restwaarde zit je wel goed. Zagato Astons brengen altijd wel flink wat op.

Ford GT

€ 365.500

2006

27.500 km

De tofste van de 911 Dakar alternatieven. Natuurlijk, de Ford GT is wat duurder dan drie ton. Maar als je een beetje gaat spelen in de Porsche-configurator kom je met gemak op dit bedrag uit. En ja, dan heb je veel opties op je 911. Dat vinden wij tof, want dan kunnen we over 30 jaar schrijven “check de opties op deze 911 Dakar met ICE!!1!”. Maar de Ford GT was eigenlijk meteen al legendarisch.

De besturing van een Aston Martin, de handling van Lotus en een 5.4 liter V8 met mechanische compressor met een ongekende soundtrack. Het is een kunstwerk op wielen. Qua prijs lijkt ‘ie op het punt te staan te gaan stijgen. Dit soort auto’s met een échte motor én handbak zijn gewoon zeldzaam aan het worden. Zeker omdat de Ford GT nog bruikbaar genoeg is om er geregeld mee te rijden, iets dat je met een klassieke GT40 nooit zal doen. Dus wellicht een topinvestering.

Audi R8 Performance

€ 322.657

2023

77 km

Een VAG-alternatief. Kijk, we snappen het. Al die gebruikte auto’s zijn natuurlijk wel gewoon gebruikt. Ondanks dat ze hetzelfde kosten als een nieuwe 911, heb je een paar dingen niet. Zoals een up to date infotainmentsysteem of iets triviaals als fabrieksgarantie. De Audi R8 Performance is in tegenstelling tot de Porsche juist puurder en meer voor de asfalttijger. Waar de Dakar een prima 3.0 zescilinder boxer heeft, krijg je in de R8 een epische (want atmosferische) V10! Nieuw!

Dat gaat nooit meer voorkomen, terwijl een volgende 911 Dakar niet ondenkbaar zal zijn, zeker niet als men massaal zo’n ding koopt. De R8 verkoopt de laatste jaren zeer mondjesmaat, terwijl er een paar toffe uitvoeringen bij zijn gekomen, waaronder deze Performance. Reken maar dat deze Audi over 25 jaar bij een RM Sotheby’s veiling nog wat opbrengt.

McLaren GT

€ 310.000

2022

4.500 km

De laatste van de 911 Dakar alternatieven. We hoeven niet alleen te kijken naar hele oude klassiekers. Ook in vergelijking met moderne auto’s is de 911 Dakar een bijzondere propositie. Want voor 310 mille heb je namelijk een McLaren GT. Dat is een supercar, met supercar-motor en supercar-prestaties plus supercar layout. Gebouwd door een supercar-fabrikant (McLaren dus). Maar dan is het geen supercar, maar een stijlvolle GT.

Het is zeker geen Continental GT alternatief, alhoewel de McLaren GT veel comfortabeler is dan je zou verwachten. Het is in elk geval iets bijzonders dat toevallig ook écht bloedsnel is. En waar sommige modellen van McLaren net even iets te veel van het goede zijn, is dit juist precies de versie die over 45 jaar een mega bedrag opbrengt bij een Barrett-Jackson veiling.

Enfin, deze alternatieven konden wij vinden op het wereldwijde web. Uiteraard mag je je eigen favoriete auto voor drieënhalve ton in de comments vermelden!