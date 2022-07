Porsche vernieuwt je ‘oude’ Taycan met grote update

De bestaande Porsche Taycan krijgt alle foefjes van het 2023 model. Lang leve de wereld van updates.

Het is niets nieuws, maar het is fijn dat het kan. Over-the-air (OTA) updates. Autofabrikanten die je auto kunnen opfrissen naar aanleiding van een update. Een bezoek aan de dealer is vaak niet nodig. In dit geval nog wel overigens.

Dit keer is het Porsche die gebruik maakt van de technologie om je Taycan om te toveren naar een model uit 2023.

De Taycan werd eind 2019 geïntroduceerd. In 2020 en 2021 waren de leveringen van de eerste elektrische Porsche. Voor modeljaar 2023 komt de Duitse autofabrikant met allerlei nieuwigheden. Die nieuwigheden komen door middel van een update ook naar de modellen uit 2020 en 2021.

Dus als jij al een Taycan had kun je met deze update genieten van een auto met veel meer features. Porsche zegt de update verschillend per markt te lanceren. En ja, de update is gratis voor klanten. Helaas is wel een bezoek aan de dealer nodig om de update te installeren.

Dit is er nieuw

Hieronder een overzicht met alle nieuwe features van een 2023 Porsche Taycan. Features die met de update ook naar oudere exemplaren van de elektrische auto komen.

Aandrijflijn: In Normal en Range-modus zal de elektromotor op de vooras volledig uitgeschakeld worden bij een vierwielaangedreven Taycan.

Temperatuur management: Betere temperatuurregeling van de batterij. Daardoor is vaker en sneller snelladen mogelijk.

Porsche Communication Management (PCM) en Porsche Connect: update inclusief een nieuwe look, inclusief de integratie van Spotify binnen PCM.

Assistentiesystemen: sensor voor de parkeerhulp werkt op grotere afstand. Zoekfunctie voor een beschikbare parkeerplek is verder verbeterd.

Achteraf opties kopen: je kunt met de update achteraf opties kopen, zoals bijvoorbeeld keyless entry.

22 kW lader

Naast de software update valt er ook nog wat te melden op het gebied van hardware. Het is nu mogelijk om een 22 kW lader te retrofitten via de dealer. Taycan-rijders die in eerste instantie hier niet voor gekozen hebben maar achteraf spijt hebben kunnen alsnog een belletje plegen naar de dealer.