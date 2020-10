Red Bull: "Vriendin van een van onze coureurs had Corona" - Autoblog.nl

Red Bull is klaar met de Corona-maatregelen in de F1.

Gisteren meldden we nog dat er in de afgelopen week een record aantal nieuwe Corona-besmettingen zijn vastgesteld in de F1 paddock. In de week na de Grand Prix in Rusland voor 30.000 toeschouwers werden tien mensen positief bevonden. Red Bull mascotte Helmut Marko is echter niet onder de indruk. Hij vindt dat de F1 maar eens moet stoppen met de maatregelen.

Marko neemt Corona niet super zereneus

Nou vond Marko het altijd al zwaar overtrokken dat de hele sport lamgelegd moest worden voor het Coronavirus. De Oostenrijker opperde op een gegeven moment zelf het lumineuze idee zijn coureurs moedwillig te besmetten. Daarna zouden ze immers immuun zijn en konden ze zonder problemen gaan racen. Het voorstel werd later wat genuanceerd, maar dat Marko het virus niet super zereneus neemt is wel duidelijk.

Vriendin van coureur besmet

Ook nu komt Der Helmut om zijn mening te ondersteunen dat mondkapjes en de afwezigheid van publiek niet nodig zijn louter met hard anekdotaal bewijs. Hij doet namelijk uit de doeken dat een van zijn coureurs naar een feestje was geweest met drie besmette mensen, maar toch een negatieve test had. Sterker nog, een vriendin van een van de Red Bull coureurs heeft zelfs Corona (gehad), zonder dat de coureur besmet is geraakt:

Het zal niet mogelijk zijn om door te gaan met al die beperkende maatregelen. We hadden een coureur wiens vriendin besmet was, maar hij zelf niet. Een ander was op een feestje waar drie besmette mensen aanwezig waren en ook die test kwam negatief terug. Helmut Marko, vindt privacy net zo boeiend als het coronavirus

Liefdeloos

Welke van de vier coureurs zo’n liefdeloos leven leidt dat ‘ie niet eens besmet is door zijn dinnetje maakt Marko nog net niet bekend. Maar goed, er zijn maar vier opties. We hebben natuurlijk Max met Dilara, Pierre met Caterina, Alexander met professioneel golfster Lily Muni en kersvers vader Daniil Kvyat met zijn rechterhand. De Rus is immers uit elkaar gegaan met Kelly Piquet. Of nou ja, misschien zijn de laatste twee inmiddels wel weer bij elkaar, wie weet.

Uitzoeken wie het precies is laten we verder over aan Ferry de Kok.