Eigenaar probeert Audi RS6 voor de hoofdprijs te verkopen - Autoblog.nl

Niet geschoten is altijd mis moet deze persoon gedacht hebben. En dus probeert de RS6-eigenaar zijn Audi voor een flink bedrag te verkopen.

207.000 dollar, oftewel 175.000 euro voor een zo goed als nieuwe Audi RS6 Avant. Hier in Nederland kijken we verdrietig genoeg niet meer op van dit soort bedragen, maar in de VS is dit een krankzinnige prijs voor een Audi RS6. Toch probeert een eigenaar de Audi voor dat bedrag te verkopen.

De blauwe RS6 wordt aangeboden voor 207k op het Amerikaanse Autotrader. De auto is gelokaliseerd in Cleveland, Ohio. De eigenaar vraagt zoveel voor de RS6, omdat je voor een nieuw exemplaar bij de dealer te maken hebt met een wachttijd. Diverse dealers in de VS hebben desondanks diverse exemplaren van de RS6 op voorraad. De kans dat deze persoon de Audi RS6 weet te verkopen voor dit bedrag is dan ook heel erg klein.

Volgens de eigenaar is de auto een beest. Dat kunnen we bij Autoblog beamen, maar in dit geval komt het gewoon neer op een ordinaire flip. De Audi RS6 die deze persoon probeert te verkopen heeft slechts 335 mijl gelopen en is nog zo goed als nieuw. Maar zoals ik in de intro van dit artikel al schreef: niet geschoten is altijd mis. De eigenaar lacht het laatst als de Audi inderdaad voor het bedrag wordt verkocht, om er nog maar eens een spreekwoord tegenaan te smijten.