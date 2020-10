Dit is de Rivian bedrijfswagen van en voor Amazon - Autoblog.nl

Niet langer een idee geprojecteerd op een computer, maar de Rivian bedrijfswagen is er nu echt!

Rivian wil net als Tesla een grote fabrikant van elektrische auto’s worden. Het autobedrijf is in elk geval op één vlak Tesla voor. En dat is op het gebied van compacte elektrische bedrijfswagens. Rivian heeft vorig jaar een mega order van Amazon gekregen om 100.000 elektrische bedrijfswagens te leveren. Het gaat hier om drie verschillende modellen.

De eerste 10.000 moeten in 2022 al op de weg zijn. Uiteindelijk krijgt Rivian de tijd om dat aantal van 100.000 tegen 2030 te voltooien. Wat dat betreft is de order van Amazon goed voor jaren werkgelegenheid aan de zijde van Rivian. Het eerste exemplaar is inmiddels geleverd en personeel van Amazon mocht alvast even kennismaken met de elektrische bedrijfswagen.

Je ziet het Amazon logo onder andere terug op het stuur en op de voorkant van de auto. Dit komt omdat Amazon de auto in samenwerking met Rivian heeft ontwikkeld. De elektrische auto is mede door investeringen van de Amerikaanse webshop tot stand gekomen.

Het ontwerp is zo bedacht om het voor bezorgers zo makkelijk mogelijk te maken. Dat betekent veel ruimte achterin voor pakketten, maar ook voor de bezorger om zich te kunnen bewegen. Daarnaast is gekozen voor een grote voorruit wat het zicht ten goede komt. Ook heeft de bedrijfswagen camera’s rondom. Zo kan de chauffeur de situatie 360 graden rondom de busje in de gaten houden.