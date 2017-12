Max Verstappen pakt nóg een eerste plaats in 2017

De populariteit van de coureur nam dit jaar in Nederland flink toe.

We naderen het einde van 2017 en dat heeft maar één ding te betekenen: lijstjes! Zoals ieder jaar, blikt ook Google terug op de afgelopen 12 maanden. Vorig jaar stond Max Verstappen op plek vier in de algemene zoekopdrachten. De iPhone 7, Pokémon Go en het EK werden vaker gegoogled.

Dit jaar wist Max het niet tot de algemene zoekopdrachten te schoppen. Wel pakt de Nederlander de toppositie als het gaat om zoekopdrachten van Nederlandse sporters. De top vijf bestaat uit Max Verstappen, Abdelhak Nouri, Dirk Kuyt, Arjen Robben en Lieke Martens. De Red Bull Racing-rijder is de enige niet-voetballer in dit rijtje.

Max Verstappen wist dit jaar meer in de schijnwerpers te staan in vergelijking met vorig jaar. Mainstream media als de NOS en RTL besteden meer en meer aandacht aan de Formule 1. Het feit dat Verstappen het afgelopen seizoen twee keer een Grand Prix op zijn naam wist te zetten helpt natuurlijk ook mee.