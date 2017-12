Deze Porsche 911 heeft een bijzonder verhaal

En is daarom het bekijken waard.

Een toeristisch bezoek aan Stuttgart gaat meestal gepaard met een bezoek aan het Porsche Museum. Ben je daar nog niet eerder geweest, dan is er nu een extra reden om te gaan. Het museum heeft namelijk een hele bijzondere 911 aan de collectie toegevoegd. Het gaat hier om één van de eerst geproduceerde 911’s.

Het museum heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan de restauratie van de Porsche. De klassieker is onderdeel van de tentoonstelling ‘911 (901 No. 57) – A legend takes off’. De rode 911 rolde in 1964, toen nog als 901, van de band. Enkele jaren geleden kwam de auto in handen van het museum en dit was de start van een groot restauratieproject.

Het is voor het eerst dat het Porsche Museum zo’n bijzonder exemplaar van een vroege 911 in handen heeft. De auto werd in 2014 per toeval door een cameraploeg van een Duits antiekprogramma gevonden. De programmamakers vonden twee Porsches in een schuur. De twee auto’s werden gekocht door het museum. Later bleek dat één van de twee exemplaren een van de eerste 911’s was.

De auto oogt weer als nieuw. Geïnteresseerden moeten een bezoek aan het museum wel snel inplannen. De tentoonstelling is namelijk tijdelijk te zien. De bijzondere 911 is van 14 december tot en met 8 april 2018 het middelpunt van de tentoonstelling.