Fiat Punto scoort 0 sterren in Euro NCAP-test

Dat nieuws knalt binnen bij Fiat.

De meeste moderne auto’s scoren de volledige 5-sterren van de Euro NCAP crashtest. De Fiat Punto (aankoopadvies) heeft het voor elkaar gekregen om 0 sterren te scoren. Nul! Maak je nu niet meteen zorgen over de Italiaanse hatchback. Het is niet zo dat de auto een rijdende dodenwens is.

De Fiat Punto is in zijn huidige vorm al meer dan 10 jaar te koop. Het model stamt namelijk uit 2005. Door de jaren heen heeft Fiat de hatchback nauwelijks van veiligheidsupdates voorzien. Euro NCAP beoordeelt auto’s tegenwoordig dan ook anders in vergelijking met 10 jaar geleden. Dit heeft tot gevolg dat de ‘ouderwetse’ Fiat Punto niet meer kan meekomen in de veiligheidsmaatstaven van nu.

Zo beschikken veel nieuwe auto’s over diverse veiligheidssystemen. Systemen die de auto automatisch doen stoppen als er plots een voetganger voor de auto komt, of slimme cruise control dat een voorligger kan detecteren. Tevens is er bijvoorbeeld het geavanceerde Auto Pilot van Tesla, dat de auto voor een deel zelf kan laten rijden. Vergelijkbare systemen vinden we ook op de huidige BMW 5 en Mercedes E en S-klasse, die eveneens semi-autonoom kunnen rijden.

De Punto heeft deze systemen allemaal niet. Er gaat enkel een melding af als je geen gordel draagt. Euro NCAP voelde zich dan ook genoodzaakt de auto 0 sterren te geven. Ja, de auto heeft gewoon airbags en weet je tot een behaalde factor te beschermen bij een ongeluk. Maar mede door het ontbreken van diverse veiligheidssystemen kan de Fiat Punto anno 2017 niet mee met de rest.