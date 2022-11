Max Verstappen spreekt zich uit tegen sprintraces

Voor Max Verstappen hoeven de sprintraces helemaal niet en moet de F1 het gewoon bij de hoofdrace houden.

De Formule 1 kondigde eerder aan dat er juist meer sprintraces volgend seizoen zullen zijn. In 2023 zullen er zes sprintraces gehouden worden, nu zijn dat er nog drie. Sinds 2021 kennen we deze zogenaamde sprintraces in de F1. Verstappen heeft hier ook een mening over en is niet heel enthousiast, aldus de Nederlander tegenover de media volgens Autosport.com.

Verstappen over de sprintraces

De Nederlandse coureur is van mening dat de sprintraces niet zoveel toevoegen. Hij zegt dat hij tijdens elke sprintrace denkt: ‘geen schade oplopen, zorg ervoor dat je in de top-drie blijft’. Dit heeft niks te maken met racen aldus de wereldkampioen. Dit omdat er in de hoofdrace veel meer punten te verdienen zijn. Tijdens die hoofdrace neem je natuurlijk meer risico. Verstappen zegt wel dat de extra start spannend is.

Echter, hij is van mening dat de F1 het gewoon bij de hoofdrace op zondag moet houden.

Ik begrijp niet wat daar mis mee is, want we hebben zoveel spannende races gehad

Hij vervolgt door te zeggen dat het niet nodig is om een derde van de raceafstand toe te voegen. Dit omdat elke coureur zo voorzichtig is. Niemand die aan het strijden is voor een plek gaat de strijd dan aan. Als een coureur terugvalt naar bijvoorbeeld de laatste plek, heb je een zware zondag om dat goed te maken. Niemand doet dat, dus is het niet echt een race volgens de Nederlander.

Ieder zijn mening

Niet elke coureur deelt dit (verrassend!). Lewis Hamilton bijvoorbeeld, hij is wat positiever. Het geeft namelijk wat meer opties. Volgens Hamilton moet er wel geleerd worden van de races waarin er wel wordt ingehaald. Dat ligt volgens hem aan de locaties, sommige circuits lenen zich er makkelijker voor dan andere circuits.

Komend weekend in Brazilië zal de laatste sprintrace zijn van dit seizoen. Hoe denk jij erover? Voegen sprintraces iets toe of is het gewoon een melkkoe van de F1 om meer publiciteit te genereren?