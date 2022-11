Jonge Volkswagen Golf R rijder gepakt met 280 km/u

Lekker doorknallen met je nieuwe Volkswagen Golf R tot aan de 280 km/u kan gevolgen hebben.

Ten eerste is het natuurlijk onverantwoord om dit op de openbare weg te doen. Je brengt niet alleen jezelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. Ten tweede bestaat de kans dat de politie je in de smiezen krijgt. Dat gebeurde in dit geval ook.

Volkswagen Golf R rijder gepakt met 280 km/u

In Duitsland zijn weggebruikers er meer aan gewend, daar is dan ook op bepaalde stukken geen maximumsnelheid. Althans, nog niet. Een beetje Duitser is van mening dat zijn of haar auto gewoon voluit moet kunnen gaan. Daarom bestellen ze vaak de optie om de begrenzer eraf te halen. Tegen meerprijs kan je dan gewoon vol gas (blijven) geven, bij de Volkswagen Golf R stopt het dan bij de 270 km/u. Echter, de Golf R uit dit verhaal ging nog harder.

De Australische politie klokte de auto namelijk op 280 km/u. De bestuurder is nog maar 22 jaar oud en werd aangehouden door de politie van New South Wales. De Volkswagen werd gezien op de Hume Motorway, Mittagong, waar de maximumsnelheid 110 km/u is. De bestuurder kon direct zijn rijbewijs inleveren, dat mag duidelijk zijn.

Rechtbank

De jonge man moet op 20 december aanstaande voor de rechtbank verschijnen voor gevaarlijk rijgedrag. Wat er met de auto is gebeurd, dat is onbekend. Wat wel duidelijk is dat in ieder geval de begrenzer er vanaf is. Hiernaast zal de auto nog wat extra gekieteld zijn om een dergelijke topsnelheid te halen. Met de kanttekening dat het echt 280 km/u was. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat het radarpistool niet goed stond afgesteld. Enfin, toch een hele prestatie om zo hard te rijden.

Afbeeldingen via NSW Police Force