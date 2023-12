Max Verstappen te jong en ‘onervaren’ voor AMG huurauto

Een verhuurbedrijf weigerde een 26-jarige één van hun dure huurauto’s mee te geven vanwege potentiële brokken. Lullig als blijkt dat de 26-jarige in kwestie drievoudig wereldkampioen F1 Max Verstappen is.

Bij bedrijven moeten regels ook daadwerkelijk regels zijn, maar juist het hanteren van de menselijke maat in zeer uitzonderlijke gevallen kan bij bedrijven het verschil maken. Zo heeft een medewerker van Sixt in Portugal voet bij stuk moeten houden om een 26-jarig ventje geen Mercedes-AMG (vermoedelijk een GT of GT S) huurauto mee te geven. Deze auto maakt deel uit van de vloot sportauto’s en om brokkenpiloten af te schrikken moet je dan 30 jaar oud zijn in verband met rijervaring.

Max Verstappen

Maar wat nou als de 26-jarige in kwestie Max Verstappen is? Sixt wijkt dan niet af van hun beleid. Oftewel: een medewerker van Sixt heeft Max Verstappen moeten vertellen dat hij te jong en onervaren is om een 500 pk sterke Mercedes te mogen besturen, terwijl hij meervoudig wereldkampioen is in een bolide met dubbel dat vermogen en een veel hogere top- en bochtensnelheid. Ziehier waar die menselijke maat op zijn plek had kunnen zijn.

Geweigerd

Het tafereel vond plaats in de Algarve in Portugal, waar Max met familie en vrienden een leuk (kerst)weekend wilde vieren. Daar hoorde een partij leuke auto’s bij met dus onder meer een Mercedes-AMG GT. Onder het mom ‘regels zijn regels’ kon Sixt echt niks voor hem betekenen. Wel mooi: in plaats van een over het paard getilde diva uithangen accepteerde Max het beleid en kreeg zijn manager de AMG mee. Max kreeg een BMW mee met een top van 155 mijlen per uur (250 km/u), welk model wordt niet gezegd.

Excuses

Toch wel een flater van Sixt, maar een woordvoerder reageert sportief. “De medewerkers van onze locatie in Portugal hebben het protocol gevolgd wat betreft de regels van onze verzekeraars. Ons klantvriendelijke alternatief van een wél geschikt voertuig aanbieden voor de heer Verstappen werd geaccepteerd. Wij realiseren ons dat er omstandigheden zijn waarin de regels voor ongepaste situaties zorgen en dit was daar één van. Onze excuses richting de heer Verstappen: hij mag elke auto van ons huren want wij twijfelen geen moment aan zijn rijvaardigheid of ervaring.” (via The Sun)