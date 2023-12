Was er nou wel of niet een Tesla Cybertruck in Amsterdam?

BREEK! De Tesla Cybertruck is in Amsterdam! Of… toch niet?

De Tesla Cybertruck kun je betichten van erg veel, en een hoop ervan mag je ook zeker vinden. Feit is wel dat de auto steeds maar weer het internet op zijn kop zet bij elke scheet die Tesla erover laat. Recent liet Tesla een wat grotere scheet door de auto officieel uit te geven en journalisten op pad te sturen met het eindproduct. De vraag “is dit dan echt geen grap” is daarmee beantwoord met “nee”. Helaas (of gelukkig) begint het er steeds meer op te lijken dat er eenzelfde antwoord komt op de vraag “komt de Cybertruck naar Europa”.

Cybertruck in Amsterdam

Toch duiken er ineens via onder meer X foto’s op van een Tesla Cybertruck in een wel heel Europese situatie. Hij kwam namelijk even buurten in ons eigen Amsterdam! Het moet wel kloppen, want er is een foto van waar je toch duidelijk de Amsterdamse herenhuizen ziet met een Tesla Cybertruck ervoor. Het is gefotografeerd en het staat op het internet dus het moet waar zijn. Toch?

Nou, nee

Helaas zijn de regels van het internet bijgesteld. Oké, sinds elke pukkelige tiener de volledige versie van Adobe Photoshop kan torrenten moet je al op je hoede zijn, maar ook van deze Tesla Cybertruck-foto wordt snel duidelijk dat het een neppert is. En dan niet omdat de eerdergenoemde pukkelige tiener heeft gefotoshopt: er is gebruik gemaakt van ieders favoriete nieuwe en tikkeltje levensgevaarlijke hulpje: AI. We geven toe: de huizen en de auto zelf zouden ons gefopt hebben. Het zijn details als de geparkeerde auto’s (vergroting onderstaand) die weggeven dat er een luchtje zit aan deze foto.

Niet gespot

Fans reageerden al verbaasd. Een auto zo opvallend als de Tesla Cybertruck valt op in onze hoofdstad. Als Tesla echt met een Cybertruck naar Amsterdam was gereden, dan hadden vast meer mensen hun bevindingen op Autoblog Spots gezet. Op het internet wordt dan ook snel de conclusie getrokken dat iemand een goede prompt in Midjourney heeft gezet om tot deze afbeelding te komen. Advies voor 2024: blijf goed opletten, AI wordt namelijk steeds beter.