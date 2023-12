Deze 10 auto’s wil de redactie onder de kerstboom

De redactieleden mochten 10 auto’s onder de kerstboom uitkiezen. Dit zijn ze geworden!

Met kerst is het natuurlijk altijd cadeautjes uitpakken en hopen dat je krijgt wat je wil. Dat is bij ons op de Autoblog-redactie niet anders. Naast de oblitagtate wensen als douchegel, deo en een luchtje in een gecombineerde geschenkverpakking, hebben we ook automobiele wensen.

Het begon als een ‘wat zou je doen als geld geen issue zou zijn?’ Gesprek tussen @Machiel en ondergetekende. Uiteraard gingen we ook eventjes bij de rest van de redactie langs om te kijken wat hun hun verlanglijstje zou zijn voor kerst. Uiteraard is zo’n lijstje aan verandering onderhevig. Daarom zijn we vorige maand al begonnen met het samen stellen ervan.

Jaap

Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Aston Martin DB4 GT Zagato

DeTomaso P72

Ferrari 250 GT Lusso

Ferrari 288 GTO

Ferrari LaFerrari

Lancia Stratos Zero

Lexus LFA

Plymouth Hemi Cuda

Porsche Carrera GT

Je tien favoriete auto’s opgeven, dat is voor de autoliefhebber natuurlijk hetzelfde als je favoriete kind uitzoeken of je favoriete vrouw (m/v/i). Eigenlijk gewoon niet te doen. Doch daar @willeme dreigde een BBS-wiel om mijn dinosaurische hoofd te vouwen als ik het niet deed; bij deze de auto’s die voor mij altijd opkomen bij deze vraag. Zoals men ziet is Italiaans toch wat ik uiteindelijk het mooist vind, maar een beetje verandering van spijs doet eten. De V10’s van de Lexus en Porsche mogen simpelweg niet ontbreken voor het geluid.



En ja, natuurlijk is alles RWD en redelijk klassiek in letterlijke of tenminste figuurlijke zin. Honourable mentions zijn er legio, maar goed dan wordt dit een lijstje van 25 auto’s. Of meer. Dus de enige toevoeging; als er een daily bij moet dan een Alfa Romeo Giulia Q. Wel even aangepakt door Ferrari Tailor Made uiteraard met een exterieur in Vinaccia en pindakaas leder van Poltrona Frau erin in plaats van het knakige standaard alcantara. Ik schat in dat ze dat best voor je willen doen tegen een passende vergoeding als je de andere auto’s in de lijst ook al hebt… Jaapiyo, benoemt de mooiste auto maar zet ‘m niet in de lijst…

Loek

Audi RS6 ABT Nogaro Edition (C7)

BMW M5 CS (F90)

BMW M3 CSL (E46)

Ford GT (2005)

Equus Bass 770

Lexus LFA (puur voor de sound ;))

Mercedes AMG Hammer 6.0 Coupe (W124)

Porsche 911 Dakar (992)

Porsche 911 Turbo S Cabrio (997.2)

Renault Clio Sport 182 Trophy

Mijn lijstje is hopelijk een perfecte samenvatting van jeugdherinneringen (vooral Gran Turismo 4), auto’s die een bijrol hadden in iets van TopGear uit de periode 2008-2013, enorme Duitse dikschiffs die ik om de meest onnodige redenen gewoon gaaf vind (hallo RS6!) en auto’s waar de onverwachte combinatie van zaken gewoon uniek en leuk is zoals de 911 Dakar en Equus Bass 770. Ook denk ik dat dit tiental een perfecte samenstelling is van alles wat je van een autoverzameling kan wensen! Loek, kijkt TopGear terwijl hij Gran Turismo speelt.

Machiel

Aston Martin One-77 Alfa Romeo 8C Dodge Viper (VX) Ferrari 812 GTS Lamborghini Miura Lexus LFA Lotus Exige (S3) Mercedes SL 65 AMG Black Series Pagani Zonda F Spyker C8 Aileron

Toen ik begon met een top 10 was het nog best lastig, maar hoe langer ik erover nadenk, hoe moeilijker het wordt om de keuze te beperken tot 10 auto’s. Ik heb het in ieder geval afwisselend gehouden, door van elk merk maar 1 auto te kiezen. Verder is er wel een overkoepelend thema natuurlijk: (relatief) moderne supercars met minstens acht cilinders. Plus een Lotus voor het pure rijplezier. En een Miura om naar te kijken. Machiel, maakt goed gebruik van ‘money no object’.

Michael

Aston Martin DB4 GT

Dino 206 SP

Ford GT ‘04

Ford Escort RS Cosworth

Ford RS200

Ford SportKa

Jaguar XJR-15

Schuppan 962 CR

Maserati Barchetta

Mercedes-Benz SL65 Black Series (met andere velgen)

Ergens denk ik dat wel uit zou moeten komen met dat Staatslot van € 30 miljoen, maar het wordt misschien wel krap. Nu ik dit lijstje door heb gegeven bedenk ik me weer dat een 037 Stradale er eigenlijk ook op moet. En een Maserati Shamal, en eigenlijk is de mooiste auto ooit een Ferrari 308 GTB met goudkleurige velgen… Terug naar dit lijstje. We woonden vroeger naast een Ford Garage, dus wij waren een Ford Familie. En die Maserati barchetta. Dat moet er natuurlijk wel zo eentje zijn en die SportKa is al in het vizier, maar daarover later mee. Michael, verrast iedereen met puristisch lijstje!

Michel

Alfa Romeo Giulia Sprint GTC Cabrio Citroën Mehari Datsun 240Z 1966 Dodge Charger Ferrari Testarossa 1965 Ford Mustang Shelby GT350 R Lancia Delta HF Integrale Renault 5 GT Turbo Toyota 2000 GT Toyota Land Cruiser GDJ76

Het enige lijstje zonder Porsche! Een top 10 voor onder de kertboom! Nog geen simpele taak. Ik kan er wel 20 bedenken. Het is een exotisch lijstje geworden met Japanse en Europese invloeden en wat verdwaalde Amerikanen. De Duitsers hebben bij mij de top 10 niet gehaald en de 2CV mag als nummer 11 blijven. Die hoeft ook niet onder de kerstboom, die staat gewoon op het erf. Michel, heeft waarschijnlijk al een hoop Porsches.

Nicolas

BMW E39 M5

Ferrari 250 California Spyder

Ferrari 328 GTS

Ferrari F355 Spider

Land Rover Defender V8 -wel de nieuwe-

Mercedes Maybach met V12

Mercedes SL65 AMG

Porsche 993 Turbo

Porsche Cayenne Turbo S-E Hybrid

Renault Clio I Williams

Mijn geld is al op bij de eerste, vrees ik. Nicolas, koopt weleens een auto.

Ruben

Alpina B4 S

Bentley Continental GTC V8 S

BMW M2 Competition (F87)

BMW M3 Touring (G81)

BMW M3 (E36)

Ferrari 458 Speciale

Porsche 911 Carrera GTS (991.2)

Porsche Cayman GT4 RS (982C)

Lamborghini Murcielago SV

Mercedes SLS AMG Black Series (C199)

De BMW M2 F87 heb ik al, maar is zo fijn dat die onderdeel mag blijven uitmaken van de lijst. Porsche 991.2 GTS als daily om af te wisselen met de M2. En de M3 Touring voor de praktischere dagen of bij vies weer. De E36 M3 om het oude BMW gevoel te hebben. De SLS Black Series omdat het een kunstwerkje is, idem dito voor de Murciélago SV. De 458 Speciale omdat die ook mooi is, maar dit is daadwerkelijk een supercar die ook nog leuk is om te rijden. De Conti GTC V8 S voor de tripjes naar Zuid-Europa. Ruben, werk al aan zijn collectie.

Willem

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (handbak, squadra upgrade) (952) ’18

Audi S4 TDI Avant (met A4-uitlaat en VVT upgrade) ’20

Chevrolet Chevelle SS 454 LS6 (handbak) ’70

Ferrari 330 GT 2+2 Series II ’66

Honda Integra Type-R (DC2) ‘99

Lancia Delta Integrale Evoluzione II Edizione Finale (831) ’92

Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür (R34) ’02

Peugeot 106 Rallye ‘97

Porsche 911 GT3 RS Kaege (997) ’06

Saab 900 Turbo 16 Coupe ’87

Ik wil al heel erg lang en heel erg graag een Giulia Quadrifoglio. Naar mening is het een briljante sportsedan die ernstig onderschat en crimineel ondergewaardeerd wordt. Met 5 man aan boord en hun bagage kun je 307 km/u halen, urenlang driften, meedoen aan trackdays en het is een schitterende auto. De Audi S4 TDI is daily voor in de winter (en zo hoef ik geen SUV in het lijstje te doen) en de enige met een automaat. De Chevelle is de bruutste muscle car, de Ferrari 330 GT de meest elegante Gran Tourer en de Honda Integra Type-R een van de meest verfijnde en puristische rijdersauto’s.



De Delta is iconisch om te zien en te rijden en de Skyline is legendarisch. Ik heb gekozen voor de M-Spec omdat ik er gewoon in wil rijden. De Peugeot 106 Rallye 1.3 is een van de heerlijkste trapdozen. Ik twijfelde nog even aan een Clio V6, maar die kun je niet volgas over een B-weg jagen, de 106 wel. De 911 GT3 met Kaege-spulletjes is voor de trackdays en de Saab 900 Turbo omdat het de coolste auto ooit gebouwd is (mijn middelnaam is Roderick en ik heb een Paul & Shark-trui, dus dat verklaart een hoop). Meer heb ik niet nodig. Willem, propt er toch een diesel in.

Kortom, dit is de top 10 autp’s van de redactie onder de kerstboom! Uiteraard staat het je vrij om een eigen top 10 in de commentsectie achter te laten.