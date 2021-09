Max Verstappen verwacht geen makkelijke inhaalrace

Wij zitten ons al te verkneukelen, maar onze held zelf heeft zijn twijfels over een makkelijke inhaalrace.

Max Verstappen begint morgen voor de verandering eens niet vooraan, maar helemaal achteraan. MV33 wist na de klapperrrrr in Silverstone sowieso al dat hij nog een keer een gridstraf zou moeten incasseren voor een motorwissel, integenstelling tot rivaal Hamilton. Dit weekend werd uiteindelijk als de optimale race gezien voor VER om het te doen. De gridstraf van drie plekken die onze Max toch al te pakken had, maakte die beslissing alleen nog maar makkelijker.

De gedachte is enigszins tweeledig. Voorafgaand aan het weekend had Red Bull ingeschat dat Mercedes toch al de favoriet zou zijn. Door het incasseren van de straf, verlies je daardoor niet 25 punten voor een eventuele zege, maar misschien 15 punten voor P3. Minus de punten die Max uiteindelijk toch nog haalt in de race. Maar daarnaast is de gedachte ook in Sochi inhalen op zich mogelijk moet zijn.

Nu is dat eigenlijk een beetje een vreemde gedachte, want in voorgaande jaren hebben we vooral veel treintjes gezien in Rusland. De start is vaak leuk, daarna is het een beetje snoozen op de bank tot het Finse volkslied speelt voor Bottas (of het Britse voor Hamilton als Bottas hem voorbij laat). In de Team Review laat Max Verstappen zelf nu dan ook weten dat hij morgen geen makkelijke inhaalrace verwacht.

Het wordt sowieso lastig, omdat het middenveld een stuk dichter op elkaar zit. Maar het is belangrijk om daar doorheen te komen en zoveel mogelijk punten te scoren. We zullen ons best gaan doen en hopelijk kunnen we een leuke race hebben. Max Verstappen, zat in Monza nog dicht op Lewis Hamilton

Waarvan akte. Denk jij dat Verstappen morgen meer, of minder dan tien punten scoort? Laat het weten, in de comments!