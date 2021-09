Tesla wil gratis geld zien van andere fabrikanten

In de zoektocht naar gratis geld probeert Tesla de overheid te bewegen om een slinkse move van Donald Trump ongedaan te maken.

Tesla is lekker bezig. Dit jaar zal de productie waarschijnlijk nog net niet (of net wel?) het miljoen aantikken. Maar zelfs als het dit jaar niet lukt, wordt het volgend jaar een eitje. Het merk doelt er namelijk op om dan 1,3 miljoen auto’s af te zetten. Dat is geen klein bier.

Dergelijke expansiedrift moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Een van de manieren om dat te doen voor Tesla, is bakken met geld vangen door de beroemde regulatory credits te verkopen. Tesla krijgt deze credits van de overheid omdat ze van die extreem schone auto’s bouwen. Vervolgens kunnen ze verkocht worden aan andere fabrikanten, die troep uitbrakende monsters de fabriek uit laten rollen. Hier gelden allemaal Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regeltjes voor.

Nu wil het geval dat de laatste CAFE normen werden opgesteld in het laatste jaar van Obama’s presidentschap in 2016. Onder de regels, zouden de strafbedragen die de vieze fabrikanten moesten betalen en Tesla dus kon vangen, verdubbelen. Doch in de tussentijd is er eventjes een oranje man door het witte huis gefietst. En die heeft in zijn laatste dagen als POTUS nog even deze voorgestelde verdubbeling tot nader order ‘bevroren’.

Tesla probeert nu de overheid te bewegen deze move van Donald Trump zo snel mogelijk van tafel te krijgen, met de claim dat deze onzekerheid geeft in de ‘credit’ markt. Hierbij gaat het dus om de regulatory credits, niet om de credit market in traditionele zin van het woord. Om een beetje achtergrond te geven: fabrikanten die boven de CAFE-normen zitten, kunnen credits kopen direct bij de overheid. Maar ze mogen ook credits goedkoper inkopen bij fabrikanten die deze van de overheid krijgen, vanwege hun schone auto’s. Zo harkt Tesla veel gratis geld binnen.

Fabrikanten als Toyota, GM, Ford en Volkswagen zijn het gek genoeg níet eens met het plannetje van Tesla. Ze zetten de zaken zelfs zo op scherp dat ze zeggen ‘het feit dat Tesla voordeel zou hebben bij zekerheid over de waarde van de credits is nou niet bepaald een reden om in te grijpen in een normaal bureaucratisch proces’. Ouch burn!

Dat men er hard ingaat is op zich overigens wel logisch. Mocht de bevriezing van Trump voor hen ongunstig ontdooien, zouden de trditionele fabrikanten mogelijk zelfs met terugwerkende kracht miljarden moeten betalen voor auto’s verkocht vanaf modeljaar 2019. Je zou bijna uit pure wrok de dure versies van de overheid kopen in plaats van de goedkopere units van Tesla…