Door deze idyllische oude tunnel wordt keihard gescheurd

Deze idyllisch ogende oude tunnel herbergt hypermoderne technologie.

Het gat in de muur waar je naar kijkt is niet je plaatselijke Febo, maar de ingang van de Catesby Tunnel in Northamptonshire. Zoals het jaartal bovenop doet vermoeden is het al een oud baasje. Ooit reden er treinen doorheen, maar de laatste keer dat dat gebeurde, was jij nog slechts een twinkeling in het oog van je vader. Nu echter, herbergt de oude structuur een hypermodern geheim.

Een hypermodern geheim weliswaar met een soort ‘nuchter’ tintje. In de basis, moet de tunnel namelijk dienst doen als een ‘non-wind tunnel’. Nou zal je zeggen, een ‘non-wind-tunnel’, dat is dus gewoon ‘een tunnel’. En in principe heb je dan gelijk, maar het ligt ietsje gecompliceerder dan dat.

Windtunnels en Wunibald Kamm

De eerste windtunnel ter wereld die gebouwd werd om de aerodynamica van auto’s te ontwikkelen werd in 1930 gebouwd nabij Stuttgart. De unit wordt nu nog steeds gebruikt. In 1938 toonde de BMW 328 Kamm Coupé aan hoeveel invloed goede aero kan hebben. De dikke BMW was veel zuiniger dan zijn normale broer. De Kamm coupé was vernoemd naar Wunibald Kamm, die zijn naam in de autogeschiedenis heeft geëtst middels de bekende ‘Kamm-tail’.

Een nadeel van windtunnels is echter dat het enorm veel energie vreet om de wind te genereren en ze (mede) daardoor steenduur zijn in het gebruik. Een dagje windtunnelen kost je tegenwoordig al snel een dikke ton. Eigenlijk zou het dus handiger zijn als je een windtunnel hebt waarin je de auto laat bewegen, in plaats van de wind. Hierbij fungeert het ‘tunnelaspect’ dan vooral om gelijke omstandigeheden te creëren en het testobject af te schermen van de elementen.

Ganassi

Dit idee is niet helemaal nieuw. In 2003 al kocht het IndyCar team van Chip Ganassi een verlaten tunnel in Pensylvanië, waar sindsdien naar verluidt ook door F1 teams getest is. Deze tunnel in Northamptonshire is echter het project van het bedrijf Totalsim. Ook zij werken veel met raceteams, maar bijvoorbeeld ook met Olympische Sporters om aerodynamica te optimaliseren.

In 2013 vond het bedrijf deze fraaie tunnel, die destijds al zes decennia buiten gebruik was. Belangrijke vereisten waren dat de tunnel vlak en recht moest zijn. Deze unit heeft een vrijwel constante hellingshoek van 0,006% en voldoet met een lengte van dik 2,5 kilometer ook aan de andere eis. Aanvankelijk wist echter niemand wie er nou helemaal de eigenaar van was.

Nadat dat uitgezocht was, begon de verbouwing. Er komt uiteraard snaarstrak asfalt in de tunnel te liggen. Daarnaast zijn er plannen om fans te installeren die zijwind kunnen simuleren. Aan het einde is een oplossing voor handen om de auto’s te kunnen laten draaien. Tot op heden is er al twintig miljoen Pond uitgegeven aan het project. Geld dat natuurlijk terugverdiend moet worden.

Gelukkig ligt de tunnel op een steenworp afstand van Motorsport Valley, het stukje Verenigd Koninkrijk waar talloze raceteams gevestigd zijn. Naast raceteams hebben echter ook al verschillende sportploegen, TV-makers en recordjagers interesse uitgesproken iets te willen doen met de tunnel. Al met al een mooi stukje ‘omdenken’ dus. Door welke tunnel heb jij ooit het hardst gescheurd?