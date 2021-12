Max Verstappen was bijna grootste brokkenpiloot dit seizoen

Naast de WK-titel van de Formule 1 komt Max Verstappen ook aardig in de buurt van de top op een lijstje waar bovenaan staan misschien niet ideaal is: de gereden schade in de Formule 1.

Volgend jaar komt er een kostenplafond in de Formule 1. Ergens is dat logisch: er is wat onbalans in wat elk team zich kan veroorloven. Het budget van teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull lag afgelopen jaar rond of boven de 400 miljoen euro: bijna vier keer zo hoog als die van Williams, Haas en AlphaTauri. Niet alleen wil dat zeggen dat daar dus onbalans is, ook geeft het aan dat het om honderden miljoenen euro’s per jaar gaat wat er over de tafel vliegt.

Schade

Want Formule 1 is de top als het gaat om techniek, en dat is niet goedkoop. De auto zelf en diens onderdelen zijn kneiterduur. Die moeten na een botsing of flinke crash wel vervangen worden en je raadt het al: ook schade repareren in de Formule 1 is niet goedkoop. Ook dit seizoen zijn er voldoende onderdelen vervangen na crashes. Sky Sports Germany kreeg daar de cijfers van binnen. Take it away!

Meeste schade Formule 1

Oké, dat klinkt cru, maar het was Mick Schumacher die voor zijn team Haas de meeste schade heeft gereden in dit Formule 1 seizoen. Het gaat om 4,26 miljoen euro wat er gedurende het seizoen aan zijn auto verspijkerd is. Natuurlijk is dit het eerste jaar in Formule 1 voor de zoon van Michael, maar Haas is niet louter positief over zijn crashes. Vooral tijdens zijn laatste races zijn er een aantal flinke botsingen geweest en volgens Haas zijn het er ’te veel’. Puntje voor verbetering dus.

Max op 3

Op plek twee kwam Charles Leclerc van Ferrari met 4,09 miljoen euro. Ook hij moest een aantal keer een flinke klapper incasseren, maar Ferrari is ook het team dat met het meeste geld smijt. Of ze het dus echt voelen is maar de vraag. Op plek drie vinden we Max Verstappen met 3,9 miljoen euro. Zoals gezegd niet een lijstje waar je echt trots op bent, maar ook Max heeft een aantal keer flink in de kreukels gelegen. Denk aan de klapband in Bakoe en de clash met Hamilton op Silverstone. Volgens Christian Horner heeft die laatste alleen al zo’n 1,8 miljoen euro gekost.

Kortingspakkers bij Alpine

Degene die hun auto’s het beste heel hebben gehouden zijn Fernando Alonso en Esteban Ocon, beide racend voor Alpine. Alonso zijn auto heeft in dit Formule 1 seizoen 320.000 euro schade opgelopen terwijl Ocon slechts 280.000 euro schade moest incasseren. We zeggen ‘slechts’, maar het is maar een fractie van wat de top in dit lijstje op hun naam gezet heeft. Scheelt weer voor Alpine.

De volledige lijst ter overzicht:

1. Schumacher (4,26 miljoen euro)

2. Leclerc (4,09 miljoen euro)

3. Verstappen (3,9 miljoen euro)

4. Latifi (3,15 miljoen euro)

5. Bottas (2,72 miljoen euro)

6. Stroll (2,71 miljoen euro)

7. Tsunoda (2,61 miljoen euro)

8. Mazepin (2,49 miljoen euro)

9. Raikkönen (1,97 miljoen euro)

10. Russell (1,86 miljoen euro)

11. Sainz (1,78 miljoen euro)

12. Norris (1,47 miljoen euro)

13. Hamilton (1,24 miljoen euro)

14. Gasly (1,12 miljoen euro)

15. Perez (950.000 euro)

16. Giovinazzi (860.000 euro)

17. Ricciardo (720.000 euro)

18. Vettel (670.000 euro)

19. Alonso (320.000 euro)

20. Ocon (280.000 euro)

En als je even de bestuurders bij elkaar op telt, is dit de schade van alle Formule 1 teams:

Haas (6,75 miljoen euro)

Ferrari (5,87 miljoen euro)

Williams (5,01 miljoen euro)

Red Bull (4,85 miljoen euro)

Mercedes (3,96 miljoen euro)

AlphaTauri (3,73 miljoen euro)

Aston Martin (3,38 miljoen euro)

Alfa Romeo (2,83 miljoen euro)

McLaren (2,19 miljoen euro)

Alpine (600.000 euro)

Via Sky Sports Germany en De Telegraaf.