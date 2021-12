Hamilton keert wel/niet terug in 2022

We hebben beide uitspraken gewoon voor je in één artikel! Hamilton keert wel of niet terug in 2022 (waarschijnlijk wel, toch?)

De Britse coureur Lewis Hamilton lijkt een beetje van de aardbodem te zijn verdwenen. Vorige week zondag verloor hij in de laatste ronde de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. De winnaar was, wel, dat weten we allemaal, toch?

Door zijn absentie op ‘de socials’ en een vreemde uitspraak van Toto Wolff is het voor niemand meer duidelijk. Het feit dat Hamilton eerst op dagelijkse basis de woorden #grateful #stillwerise en #blessed het web op slingerde, maakt de fans een beetje zenuwachtig. Sinds de kwalificatie van de GP van Abu Dhabi is er namelijk niets meer gepost.

Lewis Hamilton keert niet terug:

Volgens Bernie Ecclestone (118) is het voor Lewis Hamilton wel voldoende geweest. Dat laat hij weten aan het Zwitserse Blick. Hij heeft niet met Lewis gesproken, maar wel met Anthony Hamilton. Aangezien Bernie aanvoelde dat Anthony er geen antwoord op ging geven, hadden ze het alleen over ‘zaken’. Desalniettemin denkt Bernie Ecclestone het volgende erover:

Ik weet het niet, maar ik denk niet dat hij terugkomt. Zijn teleurstelling is te groot. En het is ook heel begrijpelijk. Het is nu de tijd om om zijn droom waar te maken en mode-ondernemer te worden. En hij blijft natuurlijk net als Michael Schumacher altijd een zevenvoudig wereldkampioen. Quote: Bernie Ecclestone (119)

Lewis Hamilton keert WEL terug:

Diverse media gaan er nu prat op dat Lewis Hamilton gewoon terugkomt en zijn contract gaat uitdienen. Nu moeten we erbij aantekenen dat de ‘diverse media’ mogelijk allemaal dezelfde bron aanhalen (en wij dus ook). De meest betrouwbare (want het dichtst bij de bron) is de van Motorsport. De Italiaanse dependance van dat medium weet te melden dat Lewis Hamilton aan Mercedes al heeft laten weten dat hij gewoon werkzaam blijft aldaar. De reden waarom het dit niet officieel gemaakt is, is simpel: het was simpelweg nooit aan de orde dat Hamilton weg zou gaan.

Reflectie

Het is natuurlijk niet vreemd dat Lewis Hamilton eventjes van de radar is. Hij heeft ook een lang seizoen gehad en als je niets te vieren hebt, heb je minder zin in interviews en dergelijke. Dan wil je gewoon lekker thuis zitten en supercars verkopen. Daarbij heeft Hamilton gewoon een contract voor volgend jaar (2022) en het jaar erop (2023).