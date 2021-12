Deze Tesla Model 3 occasion reed 100.000 km per jaar

De goedkoopste Tesla Model 3 occasion op Marktplaats heeft een aardig bizar jaarkilometrage.

Een occasion-artikel: we hebben er voldoende. Zoals jullie weten passeert hier aardig veel de revue, dus vind maar eens wat interessants om over te schrijven. Een Individual-uitgevoerde BMW, een dikke supercar, een waar koopje of een grapjurk die zijn negendehands Golfje verkoopt met een geinige tekst. Nee, vandaag gaan we het hebben over een item dat menig oprit van menig vinexwijk opfleurt. Een zwarte Tesla Model 3, of beter gezegd de goedkoopste Tesla Model 3 op Marktplaats en waarschijnlijk één van de eerste resultaten van de Model 3-gekte in Nederland.

Tesla Model 3 occasion

Die gekte barstte namelijk los aan het begin van 2019. Toen werd na twee jaar wachten de eerste Tesla Model 3 hier op kenteken gezet en sindsdien is de auto razend populair gebleken. Vooral onder leaserijders, natuurlijk, en dat is wel deels de reden dat de gekte op de occasionmarkt nog niet volledig te merken is. Échte prijspakkers hebben namelijk nog een aantal jaar op hun leasecontract staan, maar zij die voor slechts twee jaar hebben gekozen, zijn al van hun Model 3 af. Hoogstwaarschijnlijk één van de resultaten daarvan is de goedkoopste Tesla Model 3 op Marktplaats.

100.000 km per jaar

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er één goedkopere is, maar dat is een schadeauto. De goedkoopste ‘instappen-en-wegwezen’ Model 3 is dit zwarte exemplaar uit augustus 2019. Iets later in het jaar dus, maar de vorige eigenaar is een bezig bijtje geweest. De auto heeft namelijk in die twee jaar 184.782 km geklokt, wat neerkomt op een jaarkilometrage van tegen de 93.000 km. Kilometerstanden schrikken af, dus drukt dat de prijs een beetje.

Dat terwijl het best een prima uitvoering is. De goedkoopste Tesla Model 3 occasion van Marktplaats is een Standard Plus mét het Autopilot pakket. Deze werd des tijds geadverteerd met zo’n 385 km actieradius. Veel meer opties kan je ook niet aanvinken op een Tesla, dus de lijst is al lekker vol. Wel krijg je de dikke optionele 18 inch lichtmetalen velgen.

Prijs

De goedkoopste Tesla Model 3 occasion van Marktplaats kostte nieuw ooit 49.400 euro. Twee jaar ervaring en bijna 185.000 kilometer snoept daar zo’n 17.000 euro vanaf en de verkoper wil er 32.950 euro voor hebben. Let wel: de zwarte Tesla heeft fabrieksgarantie op de accu voor 8 jaar OF (en dit is belangrijk) 192.000 kilometer, wat gezien de kilometerstand geen toeval lijkt te zijn. Je kunt dus nog zo’n 7.000 kilometer zorgenvrij rijden. En dat alles voor net iets meer dan 30 mille. Op zich ziet het er allemaal prima uit, maar wij zouden aanraden om nog even te wachten als je écht een goede deal wil scoren. Als je dit al een goede deal vindt, kun je op de advertentie van de Model 3 je slag slaan.