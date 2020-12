Max Verstappen wil nieuwe vloer niet testen: "flikker op" - Autoblog.nl

Harde woorden (die wellicht niet zo uitgesproken zijn) van Max Verstappen toen hij opgedragen werd om een nieuwe vloer te testen.

Morgen is al weer de laatste Formule 1-race van een bijzonder seizoen. Het feestje blijft in het Midden-Oosten en zoals elk afgelopen seizoen is de laatste race in de Verenigde Arabische Emiraten: het welbekende Yas Marina-circuit in Abu Dhabi.

Voorzichtig

Zoals altijd zetten wij al op een rijtje wat je moest weten van de GP van Abu Dhabi. Er is momenteel een vrije training bezig, maar het is allemaal nog rustig. Dit omdat de omstandigheden nog niet optimaal zijn. Christian Horner legt uit dat de baan te warm is. Tijdens de kwalificatie (en de race) zal het asfalt koeler zijn, met warm asfalt is de data niet representatief. Dat blijkt: nu worden de eerste rondjes gereden en Verstappen zit een tiende onder zijn tijd van gisteren.

Max Verstappen

Gisteren werd de stemming al even gepeild bij Max Verstappen door Ziggo Sport. Op een diplomatieke manier laat de Nederlander weten dat Abu Dhabi niet zijn favoriete decor is. “Sommige circuits zijn leuker dan andere. Voor mij persoonlijk, al die off-camber bochten, ik houd er gewoon niet van.” Helder.

“Flikker op”

Ook leek Max Verstappen boos, maar context is alles. Teams zijn al bezig met zaken testen voor 2021. Ook Red Bull, die een nieuwe vloer heeft voor het aankomende seizoen. Alexander Albon mocht al even testen met die setup, maar Red Bull zag liever dat Max dat deed. Verstappen zelf was het daar niet mee eens. Red Bull vond dat Max Verstappen de vloer moest testen want “Albon moest nog even in zijn ritme komen.” Waarop Max antwoordde: “Flikker lekker op.”

Of de Nederland dit echt zo naar zijn teambazen heeft geroepen wordt niet duidelijk, maar goed, hij was het er niet mee eens. Zodoende heeft toch Albon gereden met de nieuwe vloer, in plaats van Max Verstappen.