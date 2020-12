Oldtimers hoeven straks niet meer naar de apk - Autoblog.nl

Goed nieuws voor fanaten van oldtimers: ze worden vrijgesteld van de apk.

We zien recent veel retro-projecten, of in ieder geval terugval op oude designkeuzes van autofabrikanten. Bijvoorbeeld de Honda e, met zijn ronde koplampen en zwarte grille die indirect een knipoog zijn naar de originele Civic. Zo zijn er talloze voorbeelden met als doel om de goede oude tijd weer eens naar het nu te brengen.

Oldtimers

Toch blijft het altijd een zweem van ‘net niet’ houden. Misschien moeten we maar gewoon accepteren dat dingen van toen ter tijd het leukst waren, eh, toen ter tijd. Er zijn genoeg auto-eigenaren in Nederland die dit al lang hebben geaccepteerd en een klassieke auto of oldtimer hebben. Die hebben al wat voordeeltjes als het gaat om MRB, namelijk een vrijstelling daarvan. Voor de rest gelden nog steeds gelijkwaardige regels als bij normale auto’s. Zo dient een oldtimer ook elk jaar naar de apk te gaan.

Af van apk

Dat laatste gaat verandering in komen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat oldtimers vrijstellen van de apk. Dit om de lasten van de eigenaren van historische voertuigen te verlichten. Want ze hadden het al zo moeilijk, maar op zich is de reden erachter wel valide:

Oldtimers zijn vaak in handen van echte liefhebbers. Zij besteden veel aandacht aan het onderhoud van hun voertuig en gaan er relatief weinig mee de weg op. Om de eigenaren niet onnodig op kosten te jagen, hoeven zij als hun voertuig 50 jaar of ouder is straks niet meer naar de garage voor een verplichte keuring. Minister van Nieuwenhuizen

De liefhebber redt de oldtimer, zo lijkt het dus.

50 jaar of ouder

De vrijstelling van oldtimers in de apk gold al voor auto’s ouder dan 1 januari 1960. De belangrijkste verandering is dan ook dat niet de datum, maar de leeftijd belangrijker wordt. Vanaf 1 januari 2021 gaat de maatregel in en vanaf dan krijgen alle eigenaren van auto’s van vóór 1 januari 1971 een brief waarin de vrijstelling aangekondigd wordt. Vanaf dan wordt het RDW-register erbij gepakt en elke dag dat er weer een klassieker in Nederland vrijgesteld mag worden, zal de eigenaar ingelicht worden. Dit geldt niet voor taxi’s, ov-voertuigen en ADR-voertuigen (die gevaarlijke stoffen mogen vervoeren). Deze moeten ongeacht of het oldtimers zijn nog wél door de apk, omdat deze officieel nog mogen ingezet worden voor het werk waarvoor ze ooit bedoeld waren. Met andere woorden, een oldtimer-bus mag nog als bus worden gebruikt. Dat moet wel veilig.

Eigenaren van oldtimers hoeven zich dus geen zorgen meer te maken over de apk. Wel zo makkelijk!

Image-credit: een Mustang die niet meer naar de apk hoeft, via @Alexremeynse op Autojunk.