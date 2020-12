GP van Abu Dhabi 2020: tijden en wat je moet weten - Autoblog.nl

Bekijk hier onze voorbeschouwing op de GP van Abu Dhabi 2020, inclusief voorspellingen en waar je de race kunt kijken!

Man, wat vliegt de tijd voorbij. Gevoelsmatig is het maar een paar maandjes geleden dat het Formule 1-seizoen begon. Als we even kijken op de kalender, dan is dat ook het geval. Inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste GP van het seizoen.

Deze vindt wederom plaats op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Net na de hectiek van Bahrein kunnen we ons verheugen op, ja, waar kunnen wij ons op verheugen? Autoblog behandelt alle belangrijke dingen voor de komende race. Voordat we daarmee aan de slag gaan, hebben we eerst de agenda voor je:

Agenda GP Abu Dhabi 2020

Vrijdag 11 december

10:00 – 11:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:30 | Tweede vrije training

Zaterdag 12 december

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

Zondag 13 december

14:10 – 16:00 | Race

GP van Abu Dhabi 2020

In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn er een aantal GP’s bijgekomen die in eerste instantie niet zoveel met autosport te maken hebben. Vroeger was het vrij simpel: er werd geracet op banen met een gaaf circuit en een publiek dat graag races wilde kijken. Petrolheads voor petrolheads, als het ware. Bernie Ecclestone veranderde dat door de GP’s toe te wijzen aan landen die enorm veel geld wilden betalen om een Tilke baan aan te laten leggen in een omgeving die niets met F1 te maken heeft. Aan de andere kant is extreme poenerigheid verbonden met de F1, dus logisch dat er enkele races in de zandbak plaatsvinden.

Seizoensafsluiter

De GP van Abu Dhabi is de seizoensafsluiter. De eerste race werd in 2009 gehouden en gewonnen door niemand minder dan Sebastian Vettel, toen nog uitkomend voor Red Bull Racing. De Duitser won de GP ook in 2010 en 2013. De gene die ‘m het vaakst won is Lewis Hamilton, hij won in 2011 in een McLaren en in 2014, 2016, 2018 en 2019 met een Mercedes. Daarnaast wonnen Rosberg, Räikkönen en Bottas de race eenmaal.

Mercedes 1. Mercedes 2.

Voor 2020 hoef je geen hoop te hebben dat het ooit spannend wordt. Alleen als de race tussen twee Mercedessen gaat, kan het spannend worden. Deze baan is namelijk voorzien van twee enorm lange rechte stukken en veel 90% graden bochten.

Precies een baan waar Valtteri Bottas heel erg van houdt. Ondank de vele onterechte kritiek van vorige week, is hij een grote kanshebber voor de eindzege. Sterker nog, de Fin zal getergd tot het uiterste zijn.

Wat is er bijzonder aan de GP van Abu Dhabi 2020?

De race begint in de middag en eindigt in de avond. De race vindt plaats in een haven. Er is veel vuurwerk aan het einde. Dat was het wel. Met gelijkwaardige auto’s zal dit best een interessante baan kunnen zijn. Qua inhaalmogelijkheden is het niet verkeerd gesteld.

Maar met de kwalificatie zullen de snelste vooral staan en makkelijk wegrijden bij de rest voordat de DRS-zones actief worden. Een safetycar situatie zou zeer welkom zijn. Niet ondenkbaar overigens. De baan is op sommige punten erg smal en het kan glad zijn.

Abu Dhabi 2019

We kijken naar het recente verleden om te zien hoe de kaarten destijds geschud waren.

Wie pakt er pole tijdens de GP van Abu Dhabi 2019?

Uiteraard was dat de Brit Lewis Hamilton. Hij zette in Q3 een tijd neer van 1:34.283, voor Bottas (2) en Verstappen (3).

Wie reed de snelste ronde tijdens de GP van Abu Dhabi 2019?

Verrek. Dat was óók Lewis Hamilton! Tijdens ronde 53 reed hij op versleten banden nog eventjes 1:39.283. Om aan te tonen dat de rest van de auto’s niet eens in de buurt kwamen van de Mercedes W10.



Hoe zag het podium eruit in 2019?

Dit ga je niet geloven. Maar Lewis Hamilton won gewoon de race! De Britse veelvraat was al kampioen, maar vond het toch nodig het publiek in slaap te sussen met een werkelijk snaarstrakke overwinning. Bottas werd uiteindelijk knap vierde nadat hij op P20 moest starten vanwege het wisselen van motoronderdelen.

Hamilton Verstappen Leclerc

Meer lezen over de race van vorig jaar?

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Abu Dhabi 2020?

Hij heeft hele goede kansen om als derde op het podium te eindigen. Ondanks het feit dat Abu Dhabi en de RB14 niet voor elkaar gemaakt zijn, is Verstappen aantoonbaar sneller dan alle anderen. Dankzij de vele uitvalbeurten vergeten we nog weleens dat Max Verstappen een Racing Point, Renault of McLaren ook met 40 tot 60 seconden achterstand rijdt tijdens een race.

“Dus ik zeg tegen Gasly: als Albon net zo aanklooit als jij, mag ‘ie wel gewoon blijven!”

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de beide Mercedessen gewoon wegrijden bij de Red Bull en vervolgens zal de Red Bull van Verstappen dat doen bij de rest van het veld. Verstappen moet hopen dat een van de Mercedessen verzaakt en dat hij op de top van zijn kunnen is. Verstappen heeft al aangetoond een van de Mercedessen de baas te kunnen. Meestal zat Hamilton er dan niet in…

“Ik hoor je niet, Christian, ik rij nu net een tunnel in…”

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Abu Dhabi 2020?

Net als Bahrein ligt Abu Dhabi in het Midden-Oosten, een omgeving die zich kenmerkt door veel droogte. Maar hey, ook daar moet het toch wel eens een keertje regenenen? Zeker in een maand als december, toch? Nee, er is op zondag 6 procent kans dat het gaat regenen. Dat is meteen dan heel erg gul, want alle andere dagen ervoor en erna is de kans op neerslag precies 0%. De temperatuur is zo’n 24 tot 26 graden en het is het hele weekend zonnig, op de zondag na. Dan zijn er een paar minuscule wolkjes. Het enige dat een rol van betekenis kan spelen, is de wind. Die komt uit het noordwesten en neemt geleidelijk toe qua windkracht.

Waar kan ik de GP van Abu Dhabi het beste volgen?

Uiteraard wil je de race kunnen zien op bewegende beelden op een scherm, aangezien ernaast toevliegen heel erg lastig kan zijn. Vraag maar aan Lewis Hamilton. Er zijn welgeteld vier manieren om de race te bekijken. We nemen de opties met je door, plus de voor- en nadelen.

F1TV

Het beste kun je de GP van Abu Dhabi 2020 via F1TV kijken. Ondergetekende kijkt er elke race mee en het is geweldig, als het werkt. Het streamen is nog steeds onhandig en na een paar stabiele races, was de verbinding in Bahrein de vorige race niet helemaal denderend. Desalniettemin is het een top app. Ja, het kost 60 euro. Daarvoor krijg je wel wat terug, je kan precies 12 maanden Formule 1-races kijken. Dus als je nu een abonnement koopt, dan geldt deze tot 11 december 2021. Handig toch? Als ze nu even een app doen voor Apple TV en een makkelijke manier om te streamen (Chromecast), dan is het een top-app.

Ziggo

Als je wilt streamen vanaf je tablet of smartphone, dan is de Ziggo App een stuk beter. In principe kijk je dezelfde beelden. Voor 3,99 kun je een race kijken, die door Olav Mol wordt voorzien van aangenaam commentaar. Mocht je Ziggo in je pakket hebben, dan hoef je alleen maar af te stemmen op kanaal nummer 14. Je kan het ook in het optionele Ziggo Sport pakket krijgen. Dan kun je ook alle vrije trainingen en dergelijke zien, plus het Formule 1 café. Ziggo heeft duidelijk een voorkeur, maar ze zijn echt niet objectief.

RTL Deutschland

Als je niets wil doen met een internet verbinding, maar gewoon over de kabel wil kijken, dan is RTL een oplossing. Dan moet je wel RTL Deutschland in je pakket hebben zitten. Vroeger was dat standaard, maar tegenwoordig helaas niet meer. Bij RTL Deutschland zijn de voor- en nabeschouwing absoluut de moeite waard, ondanks de onwennigheid van Nico Rosberg. Mocht je de Duitse RTL nét hebben ontdekt, dan hebben we meteen slecht nieuws voor je: dit zal de laatste race zijn die wordt uitgezonden door de Duitsers. Wellicht dat ze met Mick Schumacher op komst voor volgend jaar, toch hun keutel intrekken. Sowieso, die bierreclames zijn prettiger om te bekijken dan een overwinningspech van een Mercedes-coureur.

Streams

De laatste optie is om illegaal een stream op te zoeken. Het internet staat er vol mee. We hebben een overzichtje voor je gemaakt. Of het aan te raden is om zo F1 te kijken: mwah. De beeldkwaliteit is niet denderend, de geluidskwaliteit evenmin. Ook moet je de mazzel hebben dat je toevallig een tweede taal spreekt, want ook dat is geen garantie. Daarnaast moet je uitkijken voor virussen en andere malware. Kortom, niet ideaal, maar wel ‘gratis’.

Voorspelling GP van Abu Dhabi 2020 van de redactie

Op de redactie lopen een paar enorme Formule 1-fans. Deze volgen werkelijk elke scheet van elke coureur. Ze weten ook van de hoed en de rand en kunnen feilloos een race juist voorspellen als de volgorde Hamilton, Bottas en Verstappen is.

Wouter

Ja hallo, een GP voorspellen? Wie durft het nog?

En toch is er meestal na zo’n gekke Grand Prix daarna weer een normale race. Hamilton wint hem gewoon weer. Bottas wordt tweede, maar spiritueel pakt hij daarmee de laatste plaats. Net voor Vettel en Albon, de twee andere rijders die duidelijk minder uit hun materiaal halen dan hun teamgenoten.

Max wordt drie, maar dit is op nog grotere afstand dan ooit tevoren. De kampioenschapsauto waar hij zo graag in wil zitten, is straks misschien wel voor een Engels jong talent met de naam Russell.

Hamilton Bottas Verstappen

Michael

Verstappen gaat weer eens een race uitrijden en dat brengt hem volgens mij op de 2e plek omdat Bottas het echt helemaal kwijt is. Het geluk bedoel ik dan he, want wat heeft die jongen een pech, de kwaliteiten van een paid-driver, zonder de centen, EN nog eens alimentatie vanaf dit jaar. Hamilton is ziek geweest, maar ik gok dat het een diagnose was zonder de bijbehorende symptomen. Dat hoop ik tenminste voor hem. Dus hij zal wellicht zijn carrière afsluiten met een overwinning. Of wellicht maakt hij tijdens zijn acceptance speech toch zijn contractsverlenging bekend. Wie zal het zeggen.

Hamilton Verstappen Bottas

Jaap

Tsja en dan is er na een bijzonder F1 seizoen toch weer gewoon de inmiddels traditionele afsluiter in Abu Dhabi. Oké, het is net ietsje dichterbij Kerst dan normaal, maar voor de rest is bijna alles weer zoals altijd in de F1. Hamilton is al kampioen en wint ook gewoon deze laatste race. Al moest ‘ie er misschien wel alle experimentele medicijnen in de wereld voor slikken: nadat Russell de marktwaarde van Lewis ernstig relativeerde tijdens de laatste race, was het natuurlijk ondenkbaar dat LH44 nog een keer verstek liet gaan. Bottas wordt netjes tweede op dit Mercedes-circuit. Over vier maanden weten alleen de diehard fans nog dat Russell op Sakhir normaal gesproken gewonnen zou hebben.

Blijft nog over de strijd om de laatste podiumplek. Hoewel het een troostprijs is en er geen echte champagne staat te wachten, is het toch lekker om nog even op dat ereschavot te staan voordat we de lange winter ingaan. Ik denk dat Verstappen het kunstje flikt, na een gevecht met kersvers racewinnaar (en potentieel nieuwe teammaat) Perez. Verstappen kan daarmee net als vorig jaar aan het rozenwater, al zal het gevoel anders zijn. Een jaar geleden stond HAM naast VER en LEC op het podium en lag er de belofte van een spannend F1 seizoen van 2020 in het verschiet. Nu gelooft niemand meer dat Mercedes en Hamilton in 2021 niet wederom uiterst dominant zullen zijn. Laten we tegen beter weten in hopen dat we er net zo zwaar mis zitten als vorig jaar…