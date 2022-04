Max Verstappen ziet uit naar verbouwde Albert Park

Het is toch weer even geleden dat de Formule 1 in Australië was. Max Verstappen heeft er zin in, onder andere met het nieuwe Albert Park.

Door corona was 2019 het laatste jaar dat we een Grand Prix van Australië hadden. Kortom, iets om naar uit te kijken. Sowieso verfrissend om eens naar een Formule 1 race te kijken in een land waar geen grote controverses aan hangen. Het circuit in Melbourne is flink op de schop gegaan om het voor ons kijkers leuker te maken. Max Verstappen heeft zin in het vernieuwde Albert Park.

Met het verdwijnen van een chicane, het breder maken van de bochten en maar liefst 4 DRS-zones staat ons iets te wachten wat we nog niet eerder hebben gezien. Gaan dit de vele beloofde inhaalacties opleveren? Niet alleen heeft Verstappen zin in de race. Sowieso is hij van mening dat het gastland een leuke sfeer met zich meebrengt.

Voor Max Verstappen ligt er ook een uitdaging. Niet eerder wist hij deze Grand Prix op zijn naam te zetten. Met een uitdager in vorm van Charles Leclerc kan het wederom een zeer interessant weekend worden. Momenteel staat Verstappen nummer 3 in het wereldkampioenschap.

Het zal interessant zijn om de updates aan het circuit te zien. Ik denk dat het een groot verschil maakt, vooral in bocht zes, waar de grootste verandering heeft plaatsgevonden. Er zouden nu ook meer inhaalmogelijkheden moeten zijn, wat altijd positief is Max Verstappen

Het is te hopen voor Red Bull Racing dat het weekend probleemloos verloopt. Na een valse start in Bahrein heeft Verstappen nog wat goed te maken. Eens kijken of hij het succes van Saoedi-Arabië kan herhalen in Australië.