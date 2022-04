Mercedes-AMG SL 43 is hier, zonder sappige zescilinder

Maar de Mercedes-AMG SL 43 heeft een ander foefje dat het verlies van de zescilinder goed moet maken.

Een nieuwe generatie is aangebroken bij Mercedes-Benz en Mercedes-AMG. De laatste stap in downsizing voor de eindhalte van de volledig elektrische auto bereikt wordt. Zes- en achtcilinders moeten het ontgelden voor vierpitters. Zo ook met de zojuist aangekondigde Mercedes-AMG SL 43.

Bij de 43 moet je automatisch denken aan een sappige zescilinder turbomotor. Een krachtbron die goed past bij het karakter van de SL. Helaas staat 43 tegenwoordig voor een viercilinder benzinemotor. Maar Mercedes-AMG weet het mooi te verkopen. De motor is namelijk uitgerust met een elektrische turbo. Volgens AMG techniek afkomstig uit de Formule 1. Heb je toch nog wat om over te lullen als je in de kroeg zit straks, als SL-eigenaar zijnde.

Het voordeel van het elektrificeren van een turbo is dat deze al op lage toeren zijn werkt doet. De turbo komt tevens sneller op gang. Bijvoorbeeld met het wegrijden bij het verkeerslicht. De elektronische kracht haalt deze turbo uit het eveneens aanwezige 48-volt systeem aan boord van de Mercedes-AMG SL.

De Mercedes-AMG SL 43 is uitgerust met een 2.0-liter viercilinder turbomotor. De M139 om precies te zijn. Deze krachtbron levert 381 pk bij 6.750 tpm. Het maximale koppel van 480 Nm is aanspreekbaar tussen 3.250 tpm en 5.000 tpm. Afhankelijk van de situatie is er ook nog een korte boost van 14 pk verkrijgbaar.

Het blok is gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Deze transmissie brengt de Mercedes-AMG SL 43 in 4,9 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 275 km/u.

Vanzelfsprekend is de 43 het instapmodel. Wil je liever de welbekende 4.0-liter achtcilinder dan moet je gaan voor de SL 55 en SL 63. Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe Mercedes-AMG SL volgen in een later stadium.