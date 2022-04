Gezocht: digital marketeer met interesse voor elektrisch rijden

Ben je op zoek naar een baan in online marketing én heb je wat met elektrische auto’s? Zoek niet verder!

De naam Mobility Service hoor je vast niet voor het eerst. Dit is namelijk onze gewaardeerde partner op het gebied van leaseauto’s. Zij voorzien ons bijvoorbeeld van elektrische auto’s die we helemaal leeg kunnen rijden voor de wetenschap.

Mobility Service Nederland is nu op zoek naar versterking en daarbij helpen we ze natuurlijk graag een handje. Ze hebben een digital marketeer nodig om hun website zakelijkelektrischleasen.nl nóg succesvoller te maken dan het al is.

Wat houdt dit precies in? Jij zet je onder andere in om de naamsbekendheid verder te vergroten en online leads te genereren. Daarvoor werk je ook samen met externe partijen.

Wat verwacht Mobility Service van jou?

Je beschikt over tenminste 3 jaar werkervaring in digital marketing (business to business);

Jij bent creatief in online leadgeneratie, je weet altijd campagnes te tweaken en nieuwe manieren te verzinnen om online leads te genereren;

Jij hebt je oren en je ogen open en kijkt naar mogelijke samenwerkingspartners;

Je bent positief kritisch en probeert het elke dag beter te doen dan de dag ervoor;

Jij bent innovatief en creatief;

Je bent extreem klantgericht;

Ervaring met Hubspot is een pré, maar geen vereiste;

Je bent woonachtig in Noord-Nederland en werkt voornamelijk vanuit onze vestiging in Eelde (hybride werken is uiteraard ook mogelijk)

Wat kun jij van Mobility Service verwachten?

een passend salaris, afhankelijk van jouw ervaring en functie;

een riante pensioenregeling;

een elektrische leaseauto van de zaak;

een laptop en mobiele telefoon van de zaak;

ruimte voor jouw eigen inbreng, goede ideeën en creativiteit;

een fijne sfeer en een organisatie die volop groeiend en in beweging is;

fijne collega’s die jou graag overal bij helpen;

25 vakantiedagen (op basis van een fulltime dienstverband)

Heb je hier wel oren naar? Stuur dan voor 1 mei een sollicitatiebrief plus cv naar [email protected], ter attentie van Hilda Boerma.

Alle details van de vacature kun je bekijken op de website van Mobility Service.