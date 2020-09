Max Verstappens favoriete Aston Martin staat nu te koop! - Autoblog.nl

Er staat weer een Aston Martin te koop die ooit door Max Verstappen is gebruikt. Deze keer gaat het om een oranjebruine DBS Superleggera.

Je moet volgens de verkoper een beetje haast hebben, maar vooralsnog staat ie nog te koop: een praktisch nieuwe Aston Martin DBS Superleggera die ooit de ‘bedrijfsauto’ was van Max Verstappen. Want waar de meeste mensen bij een ‘auto van de zaak’ dromen van een dikke Duitse sedan, of een kekke Tesla Model 3, heeft een Formule 1-coureur natuurlijk wat hogere (lees: duurdere) verwachtingen.

Daarom dat hij van Aston Martin de DBS Superleggera in bruikleen kreeg. Het gaat om een model in de kleur ‘Hyper Red’, al ziet het er op de foto’s meer oranjebruin uit. Het interieur is een soort grijzig blauw, met oranje stiksels die matchen met de buitenkant. Deze Aston Martin gebruikte Verstappen om rondjes te rijden in Monaco. Kennelijk heeft hij daar niet super veel gebruik van gemaakt. De tellerstand staat nu namelijk ‘amper 2000 kilometer’.

Dat wil echter niet zeggen dat hij er niet blij mee was. In interviews zou Verstappen hebben gezegd dat de DBS Superleggera zijn favoriete Aston Martin is. Niet alleen vanwege die prachtige looks, maar ook om het vermogen en vooral de wegligging. Dat vermogen kunnen we wel begrijpen, want met een V12 die 725 pk en 900 Nm naar de achterwielen vuurt, heeft hij uiteraard niks te klagen.

De DBS staat nu bij Kroymans Aston Martin Hilversum. Voor 350.000 euro kan ie van jou zijn. Klinkt misschien als veel, maar dat is wel inclusief BTW, BPM en een volle tank. Voor iemand die net iets minder te besteden heeft – zeg 312.500 euro – staat er een andere DBS Superleggera bij Kroymans te koop, die afgezien van de kilometerstand (6800 km in plaats van 2000 km) exact overeen komt met die van Verstappen. Oh, en die andere DBS mist natuurlijk het Verstappen-zweet. Heb je nóg minder te besteden, maar wil je wel een ex-Verstappen Aston Martin? Dan is het misschien een idee om uit te zoeken of deze weer te koop staat…