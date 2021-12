Koop de mooiste ex van Max Verstappen

Een prachtige ex van Max Verstappen staat te koop en is goed gebruikt. Jij kan de Aston Martin van Max Verstappen bezitten!

We schreven er recent al over: Max Verstappen heeft niks te klagen wat betreft salaris. Helemaal met het recente wereldkampioenschap op zijn naam kan de Nederlander weer flink met geld smijten als ‘ie zou willen.

Auto van Max Verstappen

Maar de RB16B is niet de enige bedrijfswagen van Max Verstappen: ook zijn privéauto’s komen vaak als handigheidje van de zaak. De door Red Bull en Aston Martin ontwikkelde Valkyrie komt naar Verstappen toe en als dagelijkse auto heeft hij vrij vaak een nieuwe Aston Martin. Zo had Max Verstappen van 2019 tot 2020 een prachtige Aston Martin DBS Superleggera.

En dat is dit exemplaar die nu in ons land te koop staat! De specificatie is eigenlijk best wel heel erg lekker. De buitenkant is gespoten in Hyper Red, een rood met een sterke oranje gloed. Voor de rest is alles in hoogglans zwart, van het dak tot de velgen.

Van binnen komt het rode terug in de stiksels van de stoel, terwijl de stoel zelf in donkerblauw is uitgevoerd. Of Blue Haze Metallic, zoals Aston Martin het noemt. Max heeft tussen september 2019 en juni 2020 in deze auto gereden en vast heerlijk naar muziek kunnen luisteren met een B&O systeem. Max Verstappen heeft zijn Aston Martin trouwens nog redelijk goed gebruikt, want de kilometerstand is 12.020 km.

Dure ex van Max Verstappen

Helaas is de ex van Max Verstappen niet goedkoop. Hij staat te koop bij Kroymans voor 398.033 euro (dat is echter wel met de Nederlandse belasting er al bij berekend). Een complete auto mét Max Verstappen-geschiedenis en dan is ‘ie ook nog oranje als je een beetje fantasie hebt. De tofste ex van Max Verstappen kan van jou zijn, dus pak hem voor dat Daniil Kvyat het doet.