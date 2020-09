Volkswagen busje met VR6 te koop voor 5.250 - Autoblog.nl

Het Volkswagen busje met VR6 heeft dan ook wat kilometers gelopen, maar kan nog jaren mee.

Mocht je 5.250 euro tot je beschikking hebben en op zoek zijn naar een leuke bedrijfswagen, hebben wgoed nieuws. Dit is namelijk een Volkswagen busje met VR6. Die zien we heel af en toe. Voor wie nog nooit in een busje heeft gereden: doen! Je kan ze werkelijk overal huren. Je gaat er compleet anders van rijden. Omdat je zo hoog en rechtop zit, zie je veel meer. Omdat je met een bus aan komt zitten, gaan mensen ook sneller aan de kant van je.

Bescheiden diesel

En dat heb je nodig ook, want de meeste bedrijfswagens zijn niet vooruit te branden. In bijna alle gevallen zit er een uiterst bescheiden dieselmotor in. Deze zorgt voor extreem snelle laadtijden (zo’n vijf minuten) en flinke actieradius (soms wel meer dan 1.000 km). Ideaal als je ze moet inzetten voor dagelijks werk.

Volkswagen busje met VR6

Maar zijn er dan bedrijfswagens met benzinemotor? Jazeker! Je ziet ze niet veel, want ze worden heel sporadisch verkocht. In de meeste gevallen betreft het een eenvoudige viercilinder. De techniek moet lang meegaan, uiteraard. Maar het kan dus iets aparter. In het geval vandaag hebben we een Volkswagen busje met VR6 motor!

Caravelle, geen Transporter

We zeggen even expres busje, want dat is het namelijk. Op de auto staat namelijk Caravelle. De Caravelle is de personenvervoer-variant van de Transporter. Echter, deze Caravelle heeft geen banken meer, maar een compleet vlakke laadvloer.

Hekel aan diesel

De eerste eigenaar had kennelijk een hekel aan dieselmotoren en zelf schakelen. Dit Volkswagen busje met VR6 motor heeft namelijk een automaat. Geen DSG transmissie met 23 versnellingen (dat is alleen voor Vin Diesel), maar een gouwe, ouwe viertraps automaat met koppelomvormer. Tot 2000 had de VR6 slechts 140 pk, daarna werd de 204 pk versie gebruikt. Dit is nog helaas de ‘trage’ twaalfklepper. Je kan niet alles hebben.

Volkswagen busje met VR6 én LPG

Mocht je bang zijn dat het verbruik iets te hoog is en daardoor de brandstofkosten uit de klauw lopen, is er goed nieuws. De auto is namelijk voorzien van een LPG-installatie. Dus mocht je op zoek zijn naar de lekkerst kinkende bus van Nederland, dan hebben wij hier een goede gegadigde.