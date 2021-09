Vierde Lamborghini model gaat gelukkig stijlvol worden

Het vierde Lamborghini model komt eraan. En het wordt een beauty!

Van alle verhalen achter automerken, is die van Lamborghini misschien wel het meest interessant. Waar Ferrari als een ware dictator regeerde over zijn merk en de meest vreemde beslissingen maakte (met succes), was Ferruccio Lamborghini een toffe peer die gewoon toffe auto’s wilde bouwen.

Dat zien we tegenwoordig ook redelijk goed terug in het design van de auto’s. Ze zijn buitenissig, extrovert en zeer herkenbaar. Maar zijn ze ook echt mooi? Om met Kimi Raikkonen te spreken: ‘Bwoah’. Misschien namelijk niet helemaal. Spectaculair: Jazeker. Maar mooi? Niet echt.

Vierde Lamborghini model

Dat is eigenlijk gek, want de eerste Lamborghini (de 350GT) was een bloedmooie en elegante auto. Gelukkig is er goed nieuws voor hen die een fraaie auto wensen, de Italianen zijn druk met een vierde Lamborghini model bezig! Er komt dus een extra modellijn aan, naast de V12 supercar (Aventador opvolger), Junior supercar (Huracán-opvolger) en de Urus (omgekatte Audi Q8). En de vierde auto wordt een: 2+2 Gran Turismo! Eindelijk!

Lamborghini had al eerder aangeven dat er een vierde modellijn bij kwam. Daarbij werd al een ander dingetje verklapt: de auto zal geheel elektrisch worden. De auto zal komen te staan op het SSP-platform en zal worden ontwikkeld met hulp c.q. samenwerking van concern-broeders Audi en Porsche.

SSP-platform

Die twee hebben al ervaring met elektrische auto’s met de Audi e-tron GT en Porsche Taycan. Die beide auto’s staan nog op het oudere J1-platform, dat stiekem een iets aangepast MSB-platform is. Het SSP-platform is een écht compleet nieuw elektrisch platform. Hopelijk zal de packaging nu een stukje beter voor elkaar zijn. Met zowel de Audi e-tron als e-tron GT zijn er een paar onhandige concessies gedaan. Op het gebied van gewicht en ruimte valt er nog veel te winnen, kijk maar naar Tesla.

Overigens is bij de gebezigde term ‘stijlvolle Lamborghini’ de vader de wens van de gedachte. Dat is nu eenmaal iets dat we direct associëren met een 2+2 Gran Turismo. Er gaan al langer geruchten over een vierde Lamborghini model. Dat er gekozen wordt voor elektrisch is logisch.

Omdat Lamborghini tot het Volkswagen concern behoort, kunnen ze het uitstellen (10 ID3’s maken de uitstoot van 1 Urus goed, bij wijze van spreken)). Maar ook Lamborghini zal uiteindelijk er toch aan moeten geloven. En dan kun je het maar beter doen met een stijlvolle nekkendraaier, nietwaar?

Via: Automotive News.