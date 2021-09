BMW wil geen einddatum voor brandstofmotor noemen

Bijna alle merken hebben al een deadline genoemd voor wanneer zij geen auto’s met brandstofmotor meer gaan bouwen, maar BMW gaat hier geen datum voor noemen.

Het zit er aan te komen: vanaf 2030 gaat de broekriem aangetrokken worden wat betreft afschaffen van auto’s met een verbrandingsmotor. Daarom zijn er al vele merken die meegaan met deze deadline. Onder meer Volvo, Audi en Mercedes hebben al genoemd dat het basta is voor non-EV’s in 2030 of daar zelfs al voor.

BMW en einddatum brandstofmotor

Van wie we nog geen concrete datum hebben: BMW. In Beieren hebben ze met de iX(3) en i4 de elektrische aandrijving al wel in de vingers, maar of ze hier volledig naar gaan overstappen? Frank Weber, baas van ontwikkeling bij BMW, legt uit waarom ze daar nog even geen datum voor noemen.

“Klaar wanneer het klaar is”

BMW wil namelijk pas van de brandstofmotor af wanneer dat kan. Weber bedoelt daarmee concreet dat BMW niet nu al een datum wil noemen en dan zich daaraan moeten houden. “De vraag is: wanneer kan de wereld al deze BEV’s (Battery Electric Vehicle, red.) aan? Wanneer heb je een perfect laadnetwerk en het perfecte aantal circulaire energie? Zijn wij er klaar voor? Is de wereld er klaar voor?”

Weber zegt dus dat het doel is om eerst alles op orde te hebben, en dan kijken of ze van de brandstofmotor af kunnen. Tot die tijd wil BMW alles op alles zetten om zo schoon mogelijke brandstofmotoren te bouwen, omdat we daarvan weten dat het werkt.

Euro 7

BMW gaat overigens niet de brandstofmotor expres doordrukken om tegen de Euro 7 norm in te gaan. Die norm ondersteunt BMW en ze hebben er vrede mee. “Dan is nu het doel om de schoonst mogelijke benzinemotoren te bouwen.” Wel zegt Weber dat er iets meer rek moet zitten in de eisen. “Je moet met dezelfde uitstoot ook een trailer kunnen trekken terwijl je een heuvel oprijdt. Dat is niet mogelijk.”

BMW gaat nog één keer een grote investering doen als het gaat om de brandstofmotor. Ze gaan niet nu al een strategie uitpluizen om de switch naar volledig EV te maken, voordat de wereld er klaar voor is. “Het laatste wat we willen is dat klanten een EV kopen voordat de laadinfrastructuur er klaar voor is. Dat is in niemand zijn interesse.” (via Automotive News Europe)