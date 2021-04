Maybach S480 met zescilinder is voor rijke gierigaards - Autoblog.nl

Met de Mercedes Maybach S480 kun je je rijker voordoen dan dat je bent.

Nog niet zo heel erg lang geleden vond Mercedes Maybach zo’n exceptioneel label dat ze er een heel merk van hebben gemaakt. Het succes was niet om over naar Haus te schreiben. Daar waren meerdere redenen voor. De Maybachs waren bijzonder prijzig, ecnomisch ging het niet al te best en laten we niet vergeten dat de Mercedes-Benz S-Klasse van de W221-generatie (die in 2005 geintroudceerd werd) dermate goed was, dat de Maybachs bijna overbodig waren.

Nu is Maybach gedegradeerd tot een ‘badgeo’, maar wel een zeer exclusieve. Het is nu de top-of-the-line van de reguliere Mercedessen. Dus je hebt nu Mercedes-Maybach zoals je ook Mercedes-AMG hebt, bijvoorbeeld. Sinds de komst van het Maybach-label kon Mercedes al iets downgraden, denk aan de Mercedes-Maybach S560. Maar voor vandaag gaan we nog verder downgraden, namelijk tot het niveau van een zescilinder.

Zes-in-lijn

De auto in kwestie is namelijk de Mercedes-Maybach S480. Het is overigens wel een parel van een motor, namelijk een drieliter grote zes-in-lijn met 362 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel. De motor is standaard voorzien van een 48V-generator tegen de automatische 9G-Tronic transmissie. Qua prestaties is het niet verkeerd: 0-100 km/u in 5,8 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.











Uiteraard is de Mercedes-Maybach S480 enkel en alleen bedoeld voor de Chinese markt. Daar betaal je namelijk enorm veel belasting, afhankelijk van de cilinderinhoud. Het is dan ook de enige Maybach die je in China kunt krijgen. Deze kost ongeveer 190.000 euro, omgerekend. Klinkt tegenwoordig in Nederland vrij logisch. Ook wij kennen veel belastingen op auto’s.

















Maybach S480 niet voor Nederland

Op zich is het wel jammer dat de slome luxe slee alleen leverbaar is in China. Ook op andere markten moeten mensen kunnen genieten van alle luxe met een modale motor, nietwaar? Want waar je bij een AMG vermogen nodig hebt om de badge waar te kunnen maken, geldt dat voor een luxere auto toch veel minder. Die moet vooral heel erg luxe zijn en met 362 pk heb je alsnog meer dan voldoende power, nietwaar?

Nogmaals, de Mercedes-Maybach S480 staat niet binnenkort bij de Nederlandse dealers in de showrooms.