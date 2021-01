Autoblog garage: zo veel vermogen heeft de 325d na chiptuning - Autoblog.nl

We hebben nog even wat metingen gedaan. Zoveel vermogen heeft de BMW 325d na chiptuning bij Van Vught Tuning in Marum.

We gaan weer verder met het wel en wee van de witte stationwagon. Na een hoop modificaties is het tijd voor de modificatie waar iedereen op zat te wachten, waaronder ondergetekende. Chiptuning voor de BMW 325d is de meest gesuggereerde upgrade, naast normale BMW-naafdopjes.

Waarom ging ik de BMW 325d chiptunen?

Om heel eerlijk te zijn, heb ik de auto enkel en (bijna) alleen gekocht voor de mogelijkheden qua tuning. De N57D30 motor is namelijk ernstig geknepen. Daarnaast is de bak overdreven zwaar uitgevoerd. Daarom had ik bij mijn zoektocht alle 325d’s met de ‘M57’-motor overgeslagen en wilde ik per se een N57. Naast het feit dat deze Euro 5-gekeurd is. Dus de vraag is vrij simpel te beantwoorden: omdat er enorme reserves in het blok zitten. Mijn auto heeft ook lang niet alle mogelijke opties. Een complete M-Sport met M57 was voor mij geen optie, ik moest per se de N57 hebben en met weinig kilometers bovendien.

Nu moet ik eerlijk toegeven dat met de standaardmapping de auto ook al erg prettig rijdt. Meer dan 400 Nm is erg prettig zo vroeg in het toerenbereik. Dus eigenlijk rijdt je alleen daarop. Als je er af en toe voor ging zitten was de 325d adequaat. Sneller dan mij oude Alfa Romeo, maar qua karakter precies andersom. Die Alfa diesel gaf bovenin het toerengebied meer thuis dan de BMW motor. Naast iets meer vermogen en koppel mocht het karakter ook wel iets opzwepender c.q. minder gezapig.

Wat ging er ook al weer mis?

Mocht je denken: maar de 325d was toch al gechipt? Ja, dat klopt. We zijn vorig jaar naar Van Vught Tuning in Marum geweest om de KS-742-X iets te kietelen. Normaal gesproken sta je na anderhalf uur wel weer buiten. Echter, ergens ging het niet goed. De motor bleek koppig: maximaal 180 pk. Meer was simpelweg niet mogelijk. De hele motor en alle koeling werd na gekeken. Maar het maakte niets uit. 180 pk was het maximaal haalbare.

Opmerkelijk, want de motor moet goed zijn voor 204 pk. Wat bleek, de baksoftware gooide roet in het eten. De motor kon wel vrij lopen (en veel vermogen leveren), maar deze werd beperkt door de transmissie. Met de geïnstalleerde xHP baksoftware kun je veel aanpassen, waaronder de toque limiters. Wel is het dan handig dat je precies weet wat je doet en wat je gedaan hebt. Omdat iemand de torque limiters had ingesteld, deed de bak precies wat de bedoeling was. Daardoor konden we geen meting doen om te zien hoeveel vermogen de 325d had na de chiptuning.

Wie zijn schuld was dat?

Die van mij. Door naar de volgende vraag.

Hoe bevalt de auto nu na tuning?

Natuurlijk is het beter. Er is meer vermogen en koppel beschikbaar. Meer vermogen en koppel is altijd beter. De 325d is aanzienlijk sneller, met name in de tussensprint. Je rijdt eigenlijk constant op een golf van koppel. Het fijnste is, als je normaal rijdt, dan merk je er eigenlijk niets van. De motor is zo mak als een lammetje. Je kan er uren mee sukkelen in het verkeer. Dan is het gewoon een ultiem relaxte en gezapige zes-in-lijn motor.

Hoeveel vermogen heeft de BMW 325d na chiptuning?

Daarvoor moesten we toch nog even terug naar Marum. De auto is nu aanzienlijk sterker, maar hoeveel sterker was nog niet duidelijk. Na een remap levert zowel de 325d als de 330d gemiddeld zo’n 300 pk aan vermogen en 600 Nm aan koppel. Gevoelsmatig leek dat er wel in te zitten. Misschien een tikkeltje meer. De manier hoe je van 100 km/u naar 140 km/u kunt sprinten is echt ongekend. Maar meten is weten, dus wederom in de vroege morgen naar Marum gereden.

Meting bij Van Vught Tuning in Marum

Aangekomen bij Van Vught Tuning komen we eerst nog even terug op de torque limiters. (Hahaha, dat was ik, I know). Dat een knuppel zo’n knopje in kan drukken zonder het te weten.

Enfin, we zetten de 325d op de bank. De ventilatoren voor de koeling gaan aan. De motor begint te lopen. De achterwielen draaien harder en harder. De toeren nemen toe. En dan gaat de computer rekenen. Hoeveel zit er in? Spannend! Bij van Vught hebben ze een grote monitor waarop je alles kunt volgen. Na het berekenen van het vermogen wordt het maximale aantal pk’s groot weergegeven: 307 pk! Maar bij een diesel is het vermogen nooit zo heel erg indrukwekkend. Nee, het gaat om het koppel. Dat is iets meer dan 620 Nm. Kortom, een hele dikke prima. Toch?

Jarige!

Nou, nee. Daar dacht de jarige Johan van Vught toch echt wat anders over. De tuning-file die er nu in zit, is goed voor die dikke 300 pk. Precies zoals alle andere aanbieders dat beloven. Dus we konden niet naar huis, maar moesten nog even wachten. Nu we metingen konden doen, keken we eerst naar het basis-vermogen en koppel. Dat bedroeg 194 pk en 434 Nm.

Afstellen op motor en upgrades

Dat is 10 pk minder en 4 Nm meer dan opgegeven. Dat verklaart ook waarom het nauwelijks waarneembaar was dat de toque limiters actief waren (180 pk en 400 Nm). Vanaf dit punt ging Johan zijn kunsten vertonen. Kijk, je hebt chiptuning en chiptuning. Je kan er een nieuwe file opzetten om een verschil te maken. Johan ging nu alles afstellen op mijn motor, dus alles op maat aanpassen. Zoals bekend is de 325d voorzien van een Wagner Evo-intercooler plus een K&N-filter en is de motor in uiterst puike conditie. De ECU is hiervan echter nog niet op de hoogte. En dat is het verschil bij een generieke tuner en een specialist. Daar wordt de software specifiek op de hardware aangepast.

Vermogen 325d na chiptuning

Dit is niet iets wat in een kwartiertje gedaan is. Het dient met de grootst mogelijk zorg te gebeuren. Maar, eerlijk is eerlijk, het resultaat was er wel naar. De laatste metingen deed de 325d het na de remap bijzonder goed. Het uiteindelijke vermogen van de 325d na chiptuning is… 328 pk! Het koppel is zo mogelijk nog indrukwekkender: 675 Nm! En dat met het roetfilter gewoon op zijn plaats!

Hoe rijdt de BMW 325d na chiptuning?

Tja, geweldig, natuurlijk. Maar aan dat ene woordje kreeg je een idee over hoe tevreden ik ben, niet hoe het daadwerkelijk rijdt. Daarom reden we terug via Duitsland. De A31 is een geweldig stukje snelweg dat langs Nederland naar het zuiden loopt. Ideaal is als je bij Groningen de grens overgaat en richting Arnhem wil rijden. In Nederland zijn ze zo mal om 100 km/u als maximumsnelheid aan te houden. Op dit moment is het iets lastiger om Duitsland in te rijden vanwege lockdowns (dit artikel is later geplaatst).

Is er een verschil tussen 307 pk en 328 pk?

Ja. Nogal. Het verschil zit m voornamelijk in het karakter. De 307 pk tuning waarmee ik rond reed was echt prima. Deze voelde gelijk aan als de 194 pk versie, maar dan heel veel sneller. Bij normaal rijden heb je echt niets door. Pas bij volgas voel je een enorm verschil in koppel en dat het vermogen mooi doorloopt. Standaard is het feest al afgelopen bij 3.000 toeren.

Maar na de laatste wijzigingen merk je vooral wat verschil in karakter. De motor is iets giftiger geworden. Met name in de sportstand. Het blijft een diesel, dus je heb wat turbolag en geen directe respons. Daar kun je achter prima op anticiperen. Zo erg als standaard is het in elk geval niet. De motor lijkt nog wat rustiger te lopen dan voorheen. Zo’n zes-in-lijn is al een feestje (geen trillingen, geen bromgeluiden), maar nu helemaal.

Whitney

Bij 1.300 toeren volgas geven? Dan voel je een duw in je rug die telkens intenser wordt. Het zijn geen klappen, maar een beschaafde doch dringende push van achteren. Alsof een bodyguard Whitney naar een veilige plaats brengt. Bij 100 pk is achterwielaandrijving niet echt nodig, maar met dit vermogen en koppel is het wel erg lekker. Kortom, alles is beter geworden na de modificaties. Uiteraard is de auto sneller, maar ook een stukje zuiniger.

Planken door Duitsland, een paar rollenbank sessies, veel tussenacceleraties en een beetje naar huis cruisen is 1 op 14,5! Als je een beetje je best doet, is 1 op 16 echt geen probleem. Met wat meer rigoreuze maatregelen moet nog zuiniger ook wel lukken. Ik weet het, op een site voor petrolheads vinden we dat niet belangrijk. Maar toch, het is wel lekker. Zie het als een partner die onder de lakens buitengewoon goed presteert, maar ook nog eens enorm goed kan koken. Daar kun je niet op tegen zijn.

Hoe snel is de BMW 325d na chiptuning?

De auto is echt een hele klap sneller. De 0-100 km/u tijd zal wel niet veel voorstellen, want je moet even je gas doseren, de Continentals hebben een flinke kluif aan de 675 Newtonmeters. Het zijn de tussensprints waar het verschil wordt gemaakt. Voornamelijk de eerste duw zorgt ervoor dat je zelfs een behoorlijke sportwagen kunt verrassen. Die Jaguar F-Type S (V6, niet de V8) zal wel geen volgas hebben gegeven, maar het ging gelijk op. (100 naar 180 km/u).

Met een flink Polo GTI R had ik aanzienlijk meer moeite. Qua topsnelheid is het handig dat er geen begrenzer op zit, veel soortgelijk getunede 325d en 330d’s doen zo’n 270 km/u op de GPS. Omdat dit soort tunerslatijn aan niemand besteed is, zullen we uiteraard metingen gaan doen om exact te zien hoe snel die is. Een ding staat voor mij alvast: de combinatie van prestaties, loopcultuur en verbruik is echt ongekend goed. Wat een machine.

Voorspelling vermogen 325d na chiptuning

En dan zijn we nu aanbeland bij de prijsvraag, hieronder de scores en hoe dicht iedereen zat:

Naam Vermogen Koppel Standaard 194 pk 431 Nm Fabrieksopgave 204 pk 430 Nm @tortuga 263 pk – @cossiekiller 273 pk – @E34M5Touring 280 pk 600 Nm @galgootje 286 pk 580 Nm @ethylstra 287 pk 568 Nm @flatsix 290 pk – @Mark 290 pk 680 Nm @pier 292 pk 597 Nm @camber24 293 pk – @frank2911 295 pk – @monsieurleloure 298,73 pk 614 Nm @tjorque 299 pk 650 Nm @dutchdriftking 300 pk 600 Nm @upp3rd0g 310 pk 650 Nm @racerx 320 pk 650 Nm Van Vught Tuning 325d 328 pk 675 Nm @Abdeljabbar 350 pk –

Onderstaande tabel is om een beeld te geven hoe de AB-duurtester zich verhoudt tot andere BMW E91’s van hetzelfde bouwjaar:

BMW 318d Corporate Lease 136 pk 300 Nm BMW 318d 143 pk 300 Nm BMW 320d Efficient Dynamics 163 pk 380 Nm BMW 320d BluePerformance 177 pk 380 Nm BMW 320d 184 pk 380 Nm BMW 325d 204 pk 430 Nm Alpina D3 Bi-Turbo 214 pk 450 Nm BMW 330d 245 pk 520 Nm BMW 335d 286 pk 580 Nm BMW 325d VVT 328 pk 675 Nm

