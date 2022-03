Mazepin mag blijven racen van de FIA, mits hij afstand neemt van Poetin

De FIA is niet ‘russistisch’ en geeft Russische coureurs een kans om mee te blijven doen.

In de Formule 1 gaat er soms weinig aandacht uit naar de coureurs die achteraan rijden. Daar heeft Nikita Mazepin geen last van. Hij krijgt genoeg publiciteit. Is het niet vanwege uitglijders op of naast de baan, dan is het wel vanwege zijn nationaliteit.

Op dit moment is het vooral de vraag hoe lang hij zich nog F1-coureur mag noemen. Het team van Haas heeft hier nog steeds geen officiële uitspraken over gedaan. Wél zwelt het gerucht aan dat Mazepin vervangen wordt door Pietro Fittipaldi. Dit leek bevestigd te worden door een sponsor van Haas en het team leek zelf ook een hint te geven.

Los van de keuze die Haas maakt, heeft ook de FIA hier wat over te zeggen. Zij kunnen namelijk beslissen om Russische coureurs keihard te discrimineren. Dat doen ze echter niet. Ze laten vandaag weten dat Russische coureurs nog gewoon mee mogen doen. Er is wel een ‘maar’.

Als Russische coureur moet je een document ondertekenen waarin een hele lijst met voorwaarden staat. Ze moeten onder andere verklaren achter het besluit van de FIA te staan om solidair te zijn met Oekraïne. Ook mogen ze op geen enkele manier steun betuigen aan Rusland. Verder mogen de coureurs alleen deelnemen onder een neutrale vlag.

Deze verklaring geldt trouwens niet alleen voor coureurs, maar voor alle Russen en Wit-Russen die betrokken zijn bij FIA-evenementen. De FIA legt daarmee dus de bal bij de personen zelf. Het is alleen de vraag of zij wat te kiezen hebben. Jezelf als Russische burger uitspreken tegen de oorlog is namelijk niet zonder risico’s.