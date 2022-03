10 dingen die jouw auto wel heeft, maar deze Caterham Seven 170R niet – VIDEO

Luxe is in een Caterham een relatief begrip. Helemaal in de nieuwe Seven 170R. Die is superspartaans. We kunnen zelfs 10 dingen noemen die jouw auto wel heeft, maar deze Caterham niet.

Diverse zaken niet aanwezig

De rijtest van deze te gekke Caterham Seven 170R hebben jullie onlangs al kunnen zien en lezen op deze website. Maar over deze Caterham valt nog veel meer te vertellen. Of beter gezegd: er valt genoeg te zeggen over de zaken die deze Caterham juist niet heeft. Want dat zijn er nogal wat. Welke dat zijn, gaan we natuurlijk niet verklappen. Benieuwd naar die tien zaken? Check dan vooral even deze video.