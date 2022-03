‘Mazepin wordt op straat gezet, opvolger bekend’

Het lijkt erop dat we toch nog een nieuwe rookie gaan krijgen dit seizoen.

Het heeft er alle schijn van dat iedereen die in 2020 de hashtag #mazepinout gebruikte tóch zijn zin krijgt. Deze keer is het alleen niet vanwege grensoverschrijdend gedrag van Mazepin zelf, maar vanwege grensoverschrijdend gedrag van Vladimir Poetin.

Het was al vrij snel duidelijk dat Mazepin op de schopstoel zat. Al kort na de Russische invasie besloot Haas de Russische vlag Uralkali-kleuren van de auto te verwijderen. Daarmee leek Haas zijn belangrijkste sponsor te verliezen. Daarnaast werd de positie van Nikita Mazepin uiterst onzeker. Dat zijn vader dikke vrienden is met Poetin helpt ook niet mee.

Naar verluidt is de knoop inmiddels doorgehakt: Mazepin zou de laan uitgestuurd zijn. Dat meldt de Spaanse journalist Sergio Rodríguez op Twitter. Volgens hem kunnen we zeer binnenkort een officieel statement verwachten.

💣🚨



Haas have decided: Mazepin is OUT. Fittipaldi will replace him; official statement very soon as the brazillian will be behind the wheel in Barhain pre-season testing!#F1 #Haas — Sergio Rodríguez 🏎⚽️ (@sergiorf97) March 3, 2022

De één zijn dood is de ander zijn brood: het is ook meteen bekend wie het stoeltje van de Rus over mag nemen. Er was sprake van dat dit Giovinazzi zou worden, maar volgens Rodríguez is het Pietro Fittipaldi. Je weet wel, de kleinzoon van. Dit is geen verrassende keuze, aangezien hij de reserverijder van Haas is.

Hoe zuur het ook is voor Mazepin, dit is wel het droomscenario voor een reserverijder. Hij zou nu dus gewoon een compleet F1-seizoen kunnen rijden. En hij is zelfs nog in de gelegenheid om mee te doen aan de testdagen in Bahrein. Die staan eind volgende week op de planning.