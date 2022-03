Officieel: FIA heeft besluit genomen over positie Nikita Mazepin

Niet alleen Nikita Mazepin, maar de FIA heeft zich gebogen over alle Russische en Belarussische coureurs in de autosport.

Deze week kwam de FIA bij elkaar in een uitzonderlijke vergadering om het te hebben over de Russische en Belarussische coureurs. Met hoofdrolspeler Nikita Mazepin, de enige actieve Rus binnen de Formule 1. Haas besloot zelf eerdere al niet langer te rijden met sponsor Uralkali op de auto, inclusief het verwijderen van de Russische vlag op de auto. Daarnaast is er een streep gezet door de Grand Prix van Rusland. Maar hoe zit het dan met de positie van Nikita Mazepin en andere Russische en Belarussische coureurs in de autosport?

Een meevaller voor Mazepin en zijn team Haas. Het Amerikaanse raceteam kan aankomend seizoen gewoon beschikken over de Rus. Daartoe heeft de FIA besloten. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan het geheel. Zo mag Mazepin niet onder de Russische vlag uitkomen. Maar dat was sowieso al niet aan de orde. Door dopingschandalen in Rusland in het verleden mocht Mazepin al niet als RUS rijden.

Met het aanblijven van Mazepin heeft Haas in elk geval één kwestie afgewikkeld. De tweede kwestie is hoofdsponsor Uralkali. De stickers zijn zowel van de auto als de vrachtwagens van het team weggehaald. Vermoedelijk volgt er deze week nog een besluit of Uralkali verbonden blijft aan Haas.