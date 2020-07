McLaren 666S is eindelijk ‘duivelse’ supercar

De McLaren 666S is nu ein-de-lijk een supercar.

De Autoblog Supercarweek is helaas alweer een tijdje voorbij. Een van de meest interessante onderwerpen moet toch wel de McLaren 570S zijn. Deze sportieve instapper van McLaren wordt meer gepositioneerd als sportwagen dan echt supercar. Althans, volgens McLaren.

Net-niet-supercar

Omdat de basis van McLarens (bak, koolstofvezel ‘tub’ en motor) in grote lijnen overeenkomen, zit de 570S echt op het randje van ‘net-niet’ supercar. Je hoeft maar een paar kleine modificaties uit te voeren en je hebt een serieuze supercar.

Smakelijker

Dat is precies wat Pogea heeft gedaan. Ze hebben de McLaren 570S net even wat smakelijker gemaakt en noemen het nu de McLaren 666S. De wegligging staat op een (nog) hoger niveau dankzij een KW Variant 3 schroefset en enorme lichtmetalen velgen met Michelin Pilot Sport 4S banden.

De velgen zijn helemaal volgens de huidige smaak: concave en ‘bi-driectional’. Dat wel zeggen dat de velgen aan beide kanten hetzelfde eruitzien. Voor zijn de velgen overigens 20″, achter zelfs 21″. De bandenmoot is 225/30 20 voor en 295/30 21 aan de achterzijde.

666

De motor is in de McLaren 570S in standaard-vorm goed voor, je voelt ‘m al aankomen, precies: 570 pk. In principe meer dan voldoende. Maar de Pogea McLaren 666S heeft, dit ga je écht nooit raden: 666 pk. Verrek. Dat wordt behaald door Stage II ECU-management, EEC-goedgekeurde downpipes en een nieuw uitlaatsysteem. Het maximale draaimoment is 800 Nm, wat eigenlijk veel te veel is voor een 1.320 kg zware auto met alleen achterwielaandrijving.

Prestaties

De prestaties van de Pogea Racing McLaren 666S zijn meer dan in orde te noemen. Van 0-100 km/u is in 2,9 seconden achter de rug. Echt relevant is die sprinttijd niet echt meer, ondanks dat elke fabrikant deze communiceert. De 100 naar 200 km/u geeft tegenwoordig een veel beter beeld van de prestaties. De Pogea Racing McLaren 666S doet deze in 5 seconden. 5! De topsnelheid bedraagt 334 km/u.

Video

Het tunen van een McLaren is natuurlijk iets dat je maar moet durven, maar het bewijs wordt (wederom) geleverd. Met een paar minimale wijzigingen is de McLaren 570S een absolute supercar. Uiteraard zijn er ook bewegende beelden in onderstaande video van de McLaren 666S: