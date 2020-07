Zoveel betaal je voor een sneller ladende Jaguar I-Pace

De vernieuwde Jaguar I-Pace heeft een prijs.

Je zou het niet zeggen, maar de Jaguar I-Pace is vorige maand vernieuwd. Dat je met een vernieuwde I-Pace te maken hebt ga je vooral merken aan de oplader. Verder heeft Jaguar weinig veranderd aan hun eerste en vooralsnog enige EV.

De Jaguar I-Pace was tot op heden nog niet in staat tot 3-faseladen. Dat was natuurlijk een groot gemis. Gelukkig hebben de Britten dit met deze update rechtgezet. De I-Pace heeft nu standaard een 11 kW on-board lader. Hiermee zou je in een uur voor 53 kilometer aan stroom moeten kunnen laden met een 11 kW-wallbox. Met een 50 kW-snellader zou je in een kwartier aan 63 kilometer range moeten zitten. Met 100 kW is dat zelfs 127 kilometer.

Daarnaast zijn er nog wat zaken nieuw in het interieur. Het Pivi Pro-infotainmentsysteem bijvoorbeeld. Het opladen is dus niet het enige wat sneller gaat. De I-Pace heeft tevens een verbeterd luchtfilter gekregen. Om de vernieuwde I-Pace te herkennen aan het exterieur moet je haast wel een werknemer van Jaguar zijn. De wijzigingen zijn beperkt tot een Atlas Grey-kleurtje voor de grille, een iets uitgebreider kleurenpallet en een Bright Pack.

Enfin, dat wisten we allemaal al. De vraag is nu: wat is de prijs van de vernieuwde Jaguar I-Pace? Jaguar maakt vandaag bekend dat de auto een vanafprijs heeft van €81.855. Aangezien de elektrische Jag eerst €81.800 kostte is er dus vrij weinig veranderd. Goed nieuws dus voor de geïnteresseerden.

De technische specificaties zijn ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat nog steeds 400 pk, 696 Nm koppel en 470 km range hebt. Deze range is nu alleen sneller weer op de teller.